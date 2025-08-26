Заробили мільйони: військові допомагали ухилянтам виїхати в Придністров'я, — ДБР (фото)

Група військових ЗСУ та цивільних посередників перевозили військовозобов'язаних чоловіків у невизнане Придністров'я. Завдяки їхнім "послугам" з України виїхало щонайменше 36 осіб.

Related video

Організоване угруповання за час діяльності заробило десятки мільйонів гривень. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань (ДБР).

Угруповання діяло в Одеській області, завдяки його зусиллям за кордон виїхали щонайменше 36 осіб. "Клієнтів" шукали за спеціально створеними каналами в месенджерах.

Організатор групи перебуває за межами України

Офіс генпрокурора зазначив, що організатор групи перебуває за межами України. Прокурори готують клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловіків підвозили до прикордонної зони, давали їм маршрути нелегального перетину та контакти пособників у Молдові для подальшої зустрічі. Свої "послуги" підозрювані оцінювали від 5 до 10 тисяч доларів на одну людину.

Учасники схеми доставляли чоловіків до кордону

За вказану суму вони доправляли осіб до кордону, інструктували, супроводжували в перетині кордону фактично або онлайн і допомагали легалізуватися в Молдові.

Кільком військовослужбовцям повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через кордон. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді застави та поклав на них процесуальні обов'язки.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних до схеми.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обіцяє 26 серпня оновити правила виїзду з країни для українців віком від 18 до 22 років.

Фокус раніше писав, як поліцейський з Одеської області Максим Стандратюк виїхав з України зі своїм хлопцем.