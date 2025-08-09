Колишній інспектор з Одеської області виїхав з України зі своїм хлопцем: у поліції відреагували

Місцеві пабліки першими повідомили про те, що Максим Стандратюк виїхав за межі України зі своїм бойфрендом. У поліції Одеської області стверджують, що чоловік звільнений зі служби, і раніше не обіймав посаду заступника начальника поліції Ізмаїла, а лише виконував обов'язки.

Одеські Telegram-канали написали про цю історію, показавши фото і відео поліцейського з його хлопцем, з яким він міг виїхати з України.

Подробиці їхньої втечі невідомі.

Пресслужба поліції Одеської області відреагувала на публікації і додала, що Максим Стандратюк звільнений зі служби. Задовго до інциденту він лише тимчасово виконував обов'язки заступника начальника поліції Ізмаїла.

Він обіймав посаду інспектора, а не заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла, стверджують у поліції.

"Він лише тимчасово виконував обов'язки [заступника начальника] в минулому, задовго до події. Відповідатиме за вчинки відповідно до чинного законодавства", — заявили правоохоронці.

Зазначимо, що в програмі "Від першої особи" на Youtube-каналі TV Izmail Online Стандратюка титрували саме як заступника начальника поліції Ізмаїла.

Поліція Одеської області фактично підтвердила втечу свого працівника

