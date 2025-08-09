Бывший инспектор из Одесской области выехал из Украины со своим парнем: в полиции отреагировали

Местные паблики первыми сообщили о том, что Максим Стандратюк выехал за пределы Украины со своим бойфрендом. В полиции Одесской области утверждают, что мужчина уволен со службы, и ранее не занимал должность заместителя начальника полиции Измаила, а лишь исполнял обязанности.

Одесские Telegram-каналы написали об этой истории, показав фото и видео полицейского с его парнем, с которым он мог выехать из Украины.

Подробности их бегства неизвестны.

Пресс-служба полиции Одесской области отреагировала на публикации и добавила, что Максим Стандратюк уволен со службы. Задолго до инцидента он лишь временно исполнял обязанности заместителя начальника полиции Измаила.

Он занимал должность инспектора, а не заместителя начальника патрульной полиции Измаила, утверждают в полиции.

"Он лишь временно исполнял обязанности [заместителя начальника] в прошлом, задолго до происшествия. Отвечать за поступки будет в соответствии с действующим законодательством", — заявили правоохранители.

Отметим, что в программе "Від першої особи" на Youtube-канале TV Izmail Online Стандратюка титровали именно как заместителя начальника полиции Измаила.

Полиция Одесской области фактически подтвердила побег своего работника

Напомним, украинский телеведущий Алексей Суханов выехал на несколько дней из Украины в Латвию. Он получил бронь от службы в ВСУ от телеканала "1+1".

Нападающий харьковского футбольного клуба "Металлист 1925" Алексей Сидоров выехал из Украины без объяснений причин и не вернулся.