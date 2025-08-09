Бывший инспектор из Одесской области выехал из Украины со своим парнем: в полиции отреагировали
Местные паблики первыми сообщили о том, что Максим Стандратюк выехал за пределы Украины со своим бойфрендом. В полиции Одесской области утверждают, что мужчина уволен со службы, и ранее не занимал должность заместителя начальника полиции Измаила, а лишь исполнял обязанности.
Одесские Telegram-каналы написали об этой истории, показав фото и видео полицейского с его парнем, с которым он мог выехать из Украины.
Подробности их бегства неизвестны.
Пресс-служба полиции Одесской области отреагировала на публикации и добавила, что Максим Стандратюк уволен со службы. Задолго до инцидента он лишь временно исполнял обязанности заместителя начальника полиции Измаила.
Он занимал должность инспектора, а не заместителя начальника патрульной полиции Измаила, утверждают в полиции.
"Он лишь временно исполнял обязанности [заместителя начальника] в прошлом, задолго до происшествия. Отвечать за поступки будет в соответствии с действующим законодательством", — заявили правоохранители.
Отметим, что в программе "Від першої особи" на Youtube-канале TV Izmail Online Стандратюка титровали именно как заместителя начальника полиции Измаила.
