Алексей Суханов объяснил, почему получил бронирование от мобилизации

Алексей Суханов родился в России, однако накануне полномасштабного вторжения он получил украинский паспорт.

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50-летний телеведущий Алексей Суханов, известный программами "Говорит Украина" и "Говорит вся страна", который накануне полномасштабного вторжения России на территорию Украины получил украинское гражданство, признался, что пока не планирует идти на фронт, а также, что имеет бронь от мобилизации. Подробностями он поделился интервью "Утру в большом городе".

Заметим, что Алексей Суханов родился и вырос в РФ. Однако уже в 2011 году начал свою карьеру телеведущего в Украине. В 2014 году, когда Россия впервые напала на Украину и аннексировала Крым и захватила часть территорий Луганской и Донецкой областей, Суханов стал на сторону Украины. Уже в 2022 году телеведущий решил отказаться от российского паспорта и получил гражданство Украины. Соответственно теперь Суханов, как и все законопослушные граждане Украины обязан стать на воинский учет.

Как признался Суханов, он это сделал и теперь официально имеет личное дело в украинском военкомате. Однако на службу в армию телеведущий не спешит. Он признался, что официально работает на канале "1+1", поэтому он имеет бронирование.

"У меня сейчас бронирование, я обновил все данные по требованию закона. Сейчас у меня есть бронирование от канала. Я работаю там, где я должен работать, где я более эффективен. Я преклоняюсь перед теми, кто защищает Украину. Я считаю, что до последнего вздоха я им должен быть благодарен, платя налоги на их содержание. Я не афиширую это, я вообще не склонен об этом говорить, но я помогаю своими деньгами адресно", — признался Суханов.

Напомним, ранее мы писали, что известный телеведущий рассказал о том, общается ли с мамой и другими родственниками из РФ.

Кроме этого, Фокус писал, что бывший российский ведущий рассказал, сколько с него требовали за паспорт Украины.