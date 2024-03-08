Известный телеведущий рассказал о том, общается ли с мамой и другими родственниками из РФ

Алексей Суханов отметил, что отношения с мамой, которая осталась в России, окончательно испортились 24 февраля 2022 года. Тогда женщина позвонила и в ультимативной форме просила сына вернуться из Украины в РФ.

Related video

Мама телеведущего Алексея Суханова, которая осталась в России, не позвонила сыну даже для того, чтобы поздравить его с юбилеем. Об этом ведущий рассказал в интервью для YouTube-проекта журналистки Рамины Эсхакзай.

Суханов упомянул, что с мамой и остальными родственниками он не общается с 24 февраля 2022 года — дня полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украины. В этот день он говорил с родным человеком в последний раз. Тогда мать сказала Алексею: "Ну давай уж возвращайся, достаточно играть в бозна что". Телеведущий в свою очередь ответил, что его домом с 2014 года стала Украина, а мать так и не смогла этого понять и принять. Женщина даже не позвонила сыну 5 января 2024 года, когда он отмечал свое 50-летие.

"В комментариях мне всюду пишут: "мама это святое, нельзя изменять семье" и т.д. Но никогда не оценивайте человека, если не побывали в его коже. Для себя я решил оставаться с родиной, которая не разделяет простой тезис о том, что нельзя убивать других", — отметил Суханов.

Мама Алексея Суханова Ольга Михайловна Фото: Скриншот

Отметим, что Алексей Суханов родился в городе Иваново Российской Федерации. Образование получил в Московском государственном университете коммерции. Работал ведущим на российских телеканалах "Дождь", "ТВ3", "РЕН ТВ". С апреля 2012 года был ведущим ток-шоу "Говорит Украина". В феврале 2014 года поддержал Революцию Достоинства. В августе 2014 года уехал из России и ушел с "РЕН ТВ".

Несколько ранее бывший российский ведущий рассказал, сколько с него требовали за паспорт Украины. Алексей Суханов в 2014 году поддержал Евромайдан и переехал в Украину. Однако украинское гражданство смог получить только в 2019 году.

Кроме того Алексей Суханов рассказал, кто помогает ему держаться во время войны. Позитивные эмоции Алексей Суханов черпает из общения с домашним питомцем — йоркипу по кличке Арти. Пес появился в доме у телеведущего еще в конце 2020 года.