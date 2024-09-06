Олексій Суханов пояснив, чому отримав бронювання від мобілізації

Олексій Суханов народився в Росії, однак напередодні повномасштабного вторгнення він отримав український паспорт.

Related video

50-річний телеведучий Олексій Суханов, відомий програмами "Говорить Україна" та "Говорить вся країна", який напередодні повномасштабного вторгнення Росії на територію України отримав українське громадянство, зізнався, що поки не планує йти на фронт, а також, що має бронювання від мобілізації. Подробицями він поділився інтерв'ю "Ранку у великому місті".

Зауважимо, що Олексій Суханов народився та виріс в РФ. Однак вже у 2011 році почав свою кар’єру телеведучого в Україні. У 2014 році, коли Росія вперше напала на Україну і анексувала Крим та захопила частину територій Луганської та Донецької областей, Суханов став на бік України. Вже у 2022 році телеведучий вирішив відмовитися від російського паспорта і отримав громадянство України. Відповідно, тепер Суханов, як і всі законослухняні громадяни України, зобов’язаний стати на військовий облік.

Як зізнався Суханов, він це зробив і тепер офіційно має особову справу в українському військкоматі. Однак на службу в армію телеведучий не поспішає. Він зізнався, що офіційно працює на каналі "1+1", тому він має бронювання.

"У мене зараз бронювання, я оновив всі дані на вимогою закону. Зараз у мене є бронювання від каналу. Я працюю там, де я маю працювати, де я більш ефективний. Я схиляюся перед тими, хто боронить Україну. Я вважаю, що до останнього подиху, я їм буду вдячний, сплачуючи податки на їх утримання. Я не афішую це, я взагалі не схильний про це говорити, але я допомагаю своїми грошима адресно", — зізнався Суханов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомий телеведучий розповів про те, чи спілкується з мамою та іншими родичами з РФ.

Крім цього, Фокус писав, що колишній російський ведучий розповів скільки з нього вимагали за паспорт України.