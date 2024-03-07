"Намекнули на взятку": бывший российский ведущий рассказал, сколько с него требовали за паспорт Украины (видео)

Алексей Суханов в 2014 году поддержал Евромайдан и переехал в Украину. Однако украинское гражданство смог получить только в 2019 году.

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Известный украинский телеведущий Алексей Суханов рассказал о том, сколько ему предлагали заплатить за украинское гражданство и получение паспорта. Этой темы ведущий коснулся в интервью для YouTube-проекта журналистки Рамины Эсхакзай.

Ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" рассказал, что в 2014 году, как только он переехал на постоянное место жительства в Украину, ему предлагали заплатить за получение украинского паспорта сумму в десять тысяч. Какую именно валюту имели в виду вымогатели, Суханов в разговоре с журналисткой не уточнил. Он подчеркнул, что от "заманчивого предложения" отказался.

"Мне намекнули на взятку в 10 тысяч. Я отказался. Позиция не продается. Это странно, стать на сторону страны, а потом покупать паспорт. Это бред для меня. Я отказался, конечно", — рассказал Суханов.

Он добавил, что стал гражданином Украины без помощи каких-либо махинаций. В 2019 году указ о предоставлении Суханову украинского гражданства подписал президент страны Владимир Зеленский.

Алексей Суханов рассказал, с какими трудностями столкнулся во время получения украинского паспорта Фото: suhanov.official/ Instagram

"Зеленский предоставил гражданство, за что я благодарен, это честь для меня, я ни минуты не пожалел, и горжусь тем, что я гражданин Украины. Украинское гражданство – это большая честь, это почетно, и в голове иностранцев это должно запечатлеться", — подчеркнул телеведущий.

Отметим, что Алексей Суханов родился в городе Иваново Российской Федерации. Образование получил в Московском государственном университете коммерции. Работал ведущим на российских телеканалах "Дождь", "ТВ3", "РЕН ТВ". С апреля 2012 года был ведущим ток-шоу "Говорит Украина". В феврале 2014 года поддержал Революцию Достоинства. В августе 2014 года уехал из России и ушел с "РЕН ТВ".

Напомним, несколько ранее Суханов рассказал, кто помогает ему держаться во время войны. Позитивные эмоции Алексей Суханов черпает из общения с домашним питомцем — йоркипу по кличке Арти. Пес появился в доме у телеведущего еще в конце 2020 года.