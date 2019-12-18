Известный российский телеведущий канала "Украина" получил украинское гражданство

Алексей Суханов работал ведущим на российских телеканалах "Дождь", "ТВ3", "РЕН ТВ"

Выходец из России, ведущий ток-шоу "Говорит Украина" на телеканале "Украина" Алексей Суханов получил украинское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба телеканала.

"Получение гражданства – очень важное событие для меня, и я хочу поблагодарить президента Украины Владимира Зеленского за принятое решение. Для меня честь стать официально частью страны, которую люблю и которая стала для меня родной, моим домом", – приводит слова Суханова пресс-служба.

На своей странице в Facebook журналист написал: "День моего счастья! Я стал гражданином Украины. Спасибо, Украина, родная, любимая, моя! Спасибо, господин президент, за ваше решение".

Теперь Суханову предстоит оформить необходимые документы для получения украинского паспорта, а также, по закону, он должен отказаться от гражданства Российской Федерации.

"Я не отказываюсь от того места, где я родился, где прошло мое детство, но так вышло, что всё это осталось только в моих воспоминаниях! Наяву, в реальности, этого нет. Как нет страны, которой я мог бы гордиться! Мне чужды принципы и философия, которые царят по ту сторону границы. Я не разделяю их. Я давно обозначил свою позицию и стал на сторону Украины, которая должна быть европейской, цивилизованной страной, где права каждого будут защищены и гарантированы. Иного пути у Украины нет. Я счастлив, что сейчас я здесь, в Украине и с Украиной. Здесь моя любовь и моё сердце", – признался Алексей Суханов.

Алексей Суханов родился в городе Иваново Российской Федерации. Образование получил в Московском государственном университете коммерции. Работал ведущим на российских телеканалах "Дождь", "ТВ3", "РЕН ТВ".

В феврале 2014 года поддержал Евромайдан. В августе 2014 года уехал из России и ушёл с "РЕН ТВ" в связи с собственным несогласием с позицией канала по войне на востоке Украины и другим событиям в стране.

С апреля 2012 года – ведущий ток-шоу "Говорит Украина".

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Зеленский упростил получение гражданства жителям России и иностранцам, которые обеспечивали национальную безопасность Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что общество должно принимать и уважать желание украинцев иметь двойное гражданство.

Президент Зеленский дал поручение Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран. Предлагается также применять эту процедуру к гражданам тех стран, в которых нарушаются права и свободы человека.