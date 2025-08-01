"Просто уехал за границу": футболист "Металлиста 1925" исчез без объяснений, в клубе дали комментарий

Форвард харьковского футбольного клуба "Металлист 1925" Алексей Сидоров самовольно выехал из Украины. Главный тренер клуба Младен Бартулович сообщил, что сейчас место пребывания спортсмена неизвестно. "Металлист 1925" начал внутреннее расследование относительно действий футболиста.

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Главный тренер "Металлиста 1925" Младен Бартулович рассказал в комментарии Tribuna.com, что Алексей Сидоров был на тренировках юношеского чемпионата U-19. После этого форвард уехал за границу без объяснений и не вернулся.

"Сидоров был с "Колосом" на сборах. Он не договорился, не знаю, какая там ситуация. Он тренировался с U-19, потом просто уехал за границу и все. Я больше ничего не знаю", — рассказал Младен Бартулович.

Футболист Алексей Сидоров уехал за границу: что говорят в клубе

В официальном заявлении на сайте ФК "Металлист 1925" указано, что Сидоров был в аренде ФК "Колос" села Ковалевка Белоцерковского района Киевской области до 30 июня 2025 года, во втором круге сезона 2024-2025 годов. Харьковский клуб к моменту окончания аренды Сидорова уже выехал на зарубежные сборы, поэтому нападающий присоединился к тренировкам команды ФК "Металлист 1925" Харьков U-19 в Украине. Впоследствии он перестал появляться на тренировках, а недавно появились сообщения, что Алексей Сидоров, предположительно, уехал из Украины без ведома клуба.

"ФК "Металлист 1925" Харьков связался с представителями футболиста, которые подтвердили, что Алексей Сидоров действительно покинул пределы Украины. После этого мы связались непосредственно с футболистом, который также подтвердил, что он выехал из Украины по семейным обстоятельствам", — рассказали в клубе.

Пока неизвестно, где находится Алексей Сидоров и как именно он выехал за границу.

В харьковском клубе призвали форварда вернуться к выполнению обязательств по контракту и сообщили, что начали внутреннее расследование и юридические процедуры относительно его противоправных действий.

Что известно об Алексее Сидорова

Алексей Сидоров родился 7 июня 2001 года в Макеевке Донецкой области. В составе "Металлиста 1925" он дебютировал 30 июля 2023 года, сыграв в первом туре Украинской премьер-лиги 2023-2024 годов против "Шахтера".

Информация об Алексее Сидорове на сайте УАФ Фото: скриншот

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