Забыл украинский: звезда "Реала" Андрей Лунин заговорил на русском во время языкового челленджа
Украинский голкипер Андрей Лунин, играющий за испанский "Реал Мадрид", участвовал в опросе клуба перед полуфинальным матчем клубного чемпионата мира-2025. Отвечая на вопрос, он забыл родной язык.
В экспресс-интервью футболистов испанского клуба просили произнести слово "полуфинал" на их родном языке.
"Реал Мадрид" вышел в полуфинал клубного чемпионата мира-2025 и 9 июля встретится на поле с французским ПСЖ. Другая пара — бразильский Флуминенсе и английский Челси сыграли 8 июля, победил последний клуб со счетом 0:2.
На вопрос о слове "полуфинал" кроме Лунина отвечали Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и другие звезды "Реала".
Украинец Лунин произнес это слово на русском языке и не сказал на украинском "півфінал". Этот момент заметили пользователи соцсетей.
Некоторые шутили, что пресс-служба "Реала" знает украинский язык лучше Лунина, ведь на самом видео они правильно перевели это слово в качестве субтитров.
Победитель матча "Реал Мадрид" — "ПСЖ" поборется за чемпионский титул с "Челси" 13 июля.
Напомним, полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко решил завершить футбольную карьеру.
Украинский футболист Артем Смоляков ранее возмутился появлением российского флага на трибунах в матче между его клубом "Лос-Анджелес" и "Америкой".