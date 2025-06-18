"Я офигел": украинский защитник "Лос-Анджелеса" возмутился из-за флага РФ на матче (видео)

Украинский футболист Артем Смоляков прокомментировал появление флага РФ на трибунах матча между его клубом "Лос-Анджелес" и "Америкой". По его словам, он хотел забрать триколор у болельщика после игры.

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Инцидент произошел, когда американский "Лос-Анджелес" праздновал победу над мексиканской "Америкой" в рамках плей-ин Клубного чемпионата мира. Смоляков рассказал в интервью "ВЗБОРНА", что увидел триколор еще во время игры.

Артем Смоляков рассказал о своей реакции на флаг РФ на матче "Лос-Анджелеса". На видео с 26:24.

"Я его увидел где-то на минуте 60-й и офигел. Думал после игры подойти сказать ему (фанату — ред.): "Давай сюда флаг, чтобы его там не было". Но был праздник в команде, подумал, что не буду ничего портить", — рассказал футболист.

Когда Артем распространял командное фото в своем профиле в Instagram, он закрыл триколор страны-агрессора украинским флагом.

Смоляков в своем аккаунте закрыл украинским флагом триколор на трибунах Фото: t.me / vzbirna

По словам Смолякова, примерно через час после игры фанат написал ему с извинениями и заверил, что флага РФ в зоне поддержки на матчах больше не будет.

Фотографии с российским флагом были опубликованы на странице футбольного клуба "Лос-Анджелес" в Instagram 1 июня.

В Instagram-аккаунте ФК "Лос-Анджелес" опубликовано фото с флагом России Фото: Instagram / lafc

Что известно об Артеме Смолякове

22-летний украинский футболист Артем Смоляков родился в городе Барановка Житомирской области. Он присоединился к ФК "Лос-Анджелес" как защитник 14 февраля 2025 года. Предыдущий клуб Артема "Полесье" получил за него 2 миллиона евро. За 9 сыгранных матчей Смоляков был автором одного гола.

Напомним, 14 июня Министерство обороны США на День флага опубликовало в сети Х фото с российским триколором. Цветные полоски белого и красного цвета на иллюстрации были расположены таким образом, что напоминали флаг РФ.

В полиции Одесской области 16 мая сообщали, что в Одессе нарисовали флаг РФ на постаменте, где раньше стоял памятник российской императрице Екатерине II.