"Я офігів": український захисник "Лос-Анджелеса" обурився через прапор РФ на матчі (відео)

Український футболіст Артем Смоляков прокоментував появу прапора РФ на трибунах матчу між його клубом "Лос-Анджелес" та "Америкою". За його словами, він хотів забрати триколор у вболівальника після гри.

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Інцидент стався, коли американський "Лос-Анджелес" святкував перемогу над мексиканською "Америкою" в межах плей-ін Клубного чемпіонату світу. Смоляков розповів в інтерв'ю "ВЗБІРНА", що побачив триколор іще під час гри.

Артем Смоляков розповів про свою реакцію на прапор РФ на матчі "Лос-Анджелеса". На відео з 26:24.

"Я його побачив десь на хвилині 60-й і офігів. Думав після гри підійти сказати йому (фанату — ред.): "Давай сюди прапор, щоб його там не було". Але було свято в команді, подумав, що не буду нічого псувати", — розповів футболіст.

Коли Артем поширював командне фото у своєму профілі в Instagram, він закрив триколор країни-агресора українським прапором.

Смоляков у своєму акаунті закрив українським прапором триколор на трибунах Фото: t.me / vzbirna

За словами Смолякова, приблизно за годину після гри фанат написав йому з вибаченнями та запевнив, що прапора РФ в зоні підтримки на матчах більше не буде.

Світлини з російським прапором були опубліковані на сторінці футбольного клубу "Лос-Анджелес" в Instagram 1 червня.

В Instagram-акаунті ФК "Лос-Анджелес" опубліковане фото з прапором Росії Фото: Instagram / lafc

Що відомо про Артема Смолякова

22-річний український футболіст Артем Смоляков народився в місті Баранівка Житомирської області. Він приєднався до ФК "Лос-Анджелес" як захисник 14 лютого 2025 року. Попередній клуб Артема "Полісся" отримав за нього 2 мільйони євро. За 9 зіграних матчів Смоляков був автором одного голу.

Нагадаємо, 14 червня Міністерство борони США на День прапора опублікувало в мережі Х фото з російським триколором. Кольорові смужки білого та червоного кольору на ілюстрації були розташовані таким чином, що нагадували прапор РФ.

В поліції Одеської області 16 травня повідомляли, що в Одесі намалювали прапор РФ на постаменті, де раніше стояв памʼятник російській імператриці Катерині ІІ.