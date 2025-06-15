"Вшановуємо символ": Міноборони США на День прапора оприлюднило фото з російським триколором

Міністерство оборони США привітало американців з днем прапора з ілюстрацією, на якій присутній прапор Росії.

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"Щиро вітаємо з Днем Прапора! Вшануймо герб нашої країни та зірки і смуги, які об'єднують нас усіх", — йдеться у дописі відомства у мережі Х.

Кольорові смужки білого та червоного кольору розташовані у такій послідовності та на такій відстані, що візуально утворюють прапор країни агресорки.

Привітання Міноборони США з днем прапора в мережі Х Фото: Скриншот

"Вивішуючи прапор нашої країни та розмірковуючи над цінностями, які він уособлює, давайте святкувати свободу, мужність та стійкість, які роблять нашу країну великою", — додали в Міноборони США.

Зазначимо, що відповідний пост висить на офіційній сторінці американського відомства вже кілька годин поспіль.

Така ж ілюстрація, але з іншим підписом оприлюднена і на сторінці Міністерства оборони США в Інстаграм.

Привітання Міноборони США з днем прапора в Інстаграмі Фото: Скриншот

"245 років високо піднятих прапорів для хоробрих, які служать внизу. Ми вшановуємо символ, який пройшов крізь кожну сторінку історії Америки. Від полів битв до подвір'їв, від моря до сяючого моря — прапор США символізує свободу, єдність та служіння тих, хто її захищає", — підкреслено у дописі.

День прапора в США відзначають 14 червня. У цю ж дату свій день народження відзначає президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, 14 червня міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що ППО з України перекинули на Близький Схід.

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