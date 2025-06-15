"Чествуем символ": Минобороны США на День флага обнародовало фото с российским триколором

Министерство обороны США поздравило американцев с днем флага с иллюстрацией, на которой присутствует флаг России.

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"Искренне поздравляем с Днем Флага! Почтим герб нашей страны и звезды и полосы, которые объединяют нас всех", — говорится в заметке ведомства в сети Х.

Цветные полоски белого и красного цвета расположены в такой последовательности и на таком расстоянии, что визуально образуют флаг страны-агрессора.

Поздравление Минобороны США с днем флага в сети Х Фото: Скриншот

"Вывешивая флаг нашей страны и размышляя над ценностями, которые он олицетворяет, давайте праздновать свободу, мужество и стойкость, которые делают нашу страну великой", — добавили в Минобороны США.

Отметим, что соответствующий пост висит на официальной странице американского ведомства уже несколько часов подряд.

Такая же иллюстрация, но с другой подписью обнародована и на странице Министерства обороны США в Инстаграм.

Поздравление Минобороны США с днем флага в Инстаграме Фото: Скриншот

"245 лет высоко поднятых флагов для храбрых, которые служат внизу. Мы чтим символ, который прошел сквозь каждую страницу истории Америки. От полей сражений до дворов, от моря до сияющего моря — флаг США символизирует свободу, единство и служение тех, кто ее защищает", — подчеркнуто в заметке.

День флага в США отмечают 14 июня. В эту же дату свой день рождения отмечает президент США Дональд Трамп.

Напомним, 14 июня министр обороны США Пит Гегсет подтвердил, что ПВО из Украины перебросили на Ближний Восток.

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