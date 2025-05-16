В Одесі намалювали прапор РФ на місці, де стояв памʼятник Катерині ІІ (фото)

В Одесі на Європейські площі постамент, де раніше стояв пам'ятник російській імператриці Катерині II, замалювали фарбами, схожими на прапор РФ. Наразі інцидентом зайнялися правоохоронці.

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Про це повідомили в поліції Одещини 16 травня.

Правоохоронці розповіли, що вранці до поліції надійшло повідомлення від перехожої, що один із фрагментів постаменту посеред Європейської площі замальований фарбами, схожими на російський прапор. Ба більше, одне з пам'ятних фото було забруднене.

Після цього на місці почали працювати співробітники територіального підрозділу поліції. Особу, причетну до інциденту, шукають.

В Одесі місце, де стояв памʼятник Катерині ІІ, замалювали російським прапором Фото: Поліція Одеської області

У поліції наголосили, що правова кваліфікація інциденту буде надана після з'ясування всіх обставин.

Памʼятник імператриці Катерині ІІ в Одесі

Наприкінці 2022 року в Одесі демонтували памʼятник російській імператриці Катерині ІІ.

На місці монумента тоді встановили прапор України. Саму статую комунальники передали до Одеського художнього музею, де вона мала перетворитися на арт-об'єкт.

Нагадаємо, влада Дніпра витратить понад мільйон гривень на організацію концерту "Ми з України. Ми з Дніпра" у місті-побратимі Гельсінкі у Фінляндії. Для цього оголосили навіть два тендери, які виграла одна людина.

Також Фокус писав про те, що 16 травня в Стамбулі відбулися перші з 2022 року прямі перемовини між Україною та Росією, за підсумками яких сторони домовилися напрацювати умови для припинення вогню. На перемовинах Києва та Москви українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров, російську — помічник Путіна Володимир Мединський.