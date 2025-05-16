Влада Дніпра витратить понад мільйон гривень на концерт у Фінляндії (скріншоти)

Міська рада Дніпра витратить понад мільйон гривень на організацію концерту "Ми з України. Ми з Дніпра" у місті-побратимі Гельсінкі у Фінляндії. Для цього оголосили навіть два тендери.

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Про це пише "Суспільне Дніпро".

Журналісти проаналізували дві закупівлі (1, 2) в системі Prozorro станом на травень 2025 року.

Загальна сума витрат сягнула 1,2 мільйона гривень. Замовником послуг став департамент гуманітарної політики міськради Дніпра.

Учасник та переможець один — ФОП "Борисова Ірина Вікторівна".

Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Згідно з публічними даними, підрядник має забезпечити трансфер всіх учасників концерту, зокрема, творчих колективів, окремих виконавців і супроводжуючих осіб. Окрім цього, потрібно заселити учасників концерту в готель не менше трьох зірок, організувати оренду музичних інструментів зазначеної в договорі якості.

Ба більше, підрядник має забезпечити наявність сувенірної продукції:

Магнітні закладки з лого — 100 шт;

брендовані еко-сумки — 30 шт;

пляшка для води з нанесенням логотипу — 30 шт;

настільний прапор з лого — 400 шт.

Окрім окремих виконавців та творчих колективів, представлятимуть Дніпро в Гельсінкі викладачі мистецьких шкіл міста та камерний оркестр "Пори Року".

Усі ці заходи організовують до Днів Дніпра в Гельсінкі, в рамках партнерства з містом-побратимом.

Концертні заходи заплановані на 23-25 травня.

Ба більше, відповідний документ про організацію заходів у Фінляндії був опублікований на сайті міськради Дніпра. Втім, згодом, за даними журналістів, його видалили.

У пресслужбі міськради Дніпра зазначили, що прокоментують це пізніше.

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