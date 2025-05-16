"Чисте зло": Бріджит Брінк розповіла, чому залишила посаду посолки США в Україні

Колишня посолка США в Україні Бріджит Брінк заявила про свою відставку через тиск адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на українську владу, а не на Російську Федерацію.

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Про це вона написала у своїй колонці, опублікованій 16 травня у виданні Detroit Free Press.

Колишня представниця США підкреслила, що з моменту початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року дії Росії можна охарактеризувати лише як "чисте зло". Внаслідок ракетних та дронових атак загинули тисячі мирних мешканців, включаючи 700 дітей. РФ скоїла понад 150 000 воєнних злочинів, викрала 20 000 дітей та змусила мільйони людей тікати до Європи та інших країн.

"Протягом трьох років я чула історії, бачила жорстокість і відчувала біль родин, чиї сини і доньки були вбиті або поранені російськими ударами по дитячих майданчиках, церквах і школах", — зазначила Брінк.

Попри свій досвід у зонах конфліктів, вона ніколи не бачила такого масштабного і систематичного насильства в Європі з часів Другої світової війни.

Бріджит Брінк також пояснила, чому підтримка України важлива для Сполучених Штатів. За її словами, те, як США впораються з цією війною, має визначальне значення для союзників та супротивників. Якщо дозволити Росії силою змінювати кордони, це створить прецедент для інших авторитарних режимів, зокрема Китаю. Вона підкреслила, що такий успіх Путіна підірве глобальний баланс безпеки.

Посолка також звернула увагу на те, Європа є найбільшим торгівельним партнером США з обсягом торгівлі у 1,6 трильйона доларів і 16 мільйонами робочих місць на обох континентах. За її словами, йдеться не лише про геополітику, а й про реальні робочі місця, економічне зростання і мир, який тривав у Європі 80 років після Другої світової війни.

"Америка, яку я люблю, та, якій служили наші бабуся та дідусь, ніколи б не стояла осторонь і не дозволила б таким жахам статися. Або відмовилася б допомагати нашим друзям. Або заспокоїла б агресора", — підсумувала вона.

Нагадаємо, 10 квітня 2025 року стало відомо, що пані посол США в Україні Бріджит Брінк йде у відставку за власним бажанням. Тоді в ЗМІ повідомляли, що її відставка пов’язана з "незвичним поєднанням особистих і політичних проблем", включаючи нещодавні скорочення в USAID.

Пізніше видання Financial Times зазначало, що Бріджит Брінк йде у відставку через політичні розбіжності з адміністрацією президента Дональда Трампа. Відставка також стала рішенням на тлі погіршення її робочих відносин із президентом України Володимиром Зеленським.