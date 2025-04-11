Розбіжності з політикою Трампа: в FT назвали причну звільнення посла США в Україні Брінк

Посол США в Україні Бріджит Брінк йде у відставку через політичні розбіжності з адміністрацією президента Дональда Трампа. Відставка також стала рішенням на тлі погіршення її робочих відносин із президентом України Володимиром Зеленським.

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Про це пише видання Financial Times з посиланням на власні джерела.

Брінк, яка обіймала посаду з 2022 року, прийняла рішення піти у відставку за власним бажанням. Причиною, за даними Financial Times, стало її незадоволення політичним курсом адміністрації Дональда Трампа щодо України, а також ускладнення відносин з президентом Володимиром Зеленським.

Джерела видання стверджують, що високопосадовці з Білого дому чинили тиск на дипломата, сумніваючись у її готовності повною мірою підтримувати нову стратегію Трампа. Політика нового очільника держави істотно відрізняється від підходу попереднього президента Джо Байдена.

Західні дипломати, які працюють в Україні, неодноразово називали Брінк одним із ключових голосів на підтримку Києва. Водночас, за їхніми спостереженнями, останнім часом її риторика почала наближатися до офіційної лінії нинішнього президента США.

Особливої уваги набув її пост у соцмережі X після ракетного обстрілу Кривого Рогу, внаслідок якого загинули 20 людей, серед яких було 9 дітей. Брінк у своєму дописі не згадала Росію як сторону, відповідальну за удар, що викликало обурення в Офісі президента.

У відповідь на цей пост Володимир Зеленський заявив, що був неприємно здивований мовчанням США щодо російської причетності до трагедії. За його словами, Вашингтон почав остерігатися навіть згадувати про росіян чи про їх ракети, які забирають життя мирних українців.

Нагадаємо, що один високопоставлений американський чиновник заявив, що відставка Брінк пов’язана з "незвичним поєднанням особистих і політичних проблем", включаючи нещодавні скорочення в USAID.

Також Фокус писав про те, що у неділю, 6 квітня, зранку Росія здійснила масовану атаку по території України, використавши як балістичні, так і крилаті ракети. Про це у своєму дописі на платформі X повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк. За її словами, під ударом опинився Київ та інші регіони країни. У столиці пролунали гучні вибухи, а про ракетні обстріли також надходять повідомлення з кількох інших міст.