Расхождения с политикой Трампа: в FT назвали причну увольнения посла США в Украине Бринк

Посол США в Украине Бриджит Бринк уходит в отставку из-за политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа. Отставка также стала решением на фоне ухудшения ее рабочих отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Бринк, которая занимала должность с 2022 года, приняла решение уйти в отставку по собственному желанию. Причиной, по данным Financial Times, стало ее недовольство политическим курсом администрации Дональда Трампа в отношении Украины, а также осложнение отношений с президентом Владимиром Зеленским.

Источники издания утверждают, что высокопоставленные чиновники из Белого дома оказывали давление на дипломата, сомневаясь в ее готовности в полной мере поддерживать новую стратегию Трампа. Политика нового главы государства существенно отличается от подхода предыдущего президента Джо Байдена.

Западные дипломаты, работающие в Украине, неоднократно называли Бринк одним из ключевых голосов в поддержку Киева. В то же время, по их наблюдениям, в последнее время ее риторика начала приближаться к официальной линии нынешнего президента США.

Особое внимание привлек ее пост в соцсети X после ракетного обстрела Кривого Рога, в результате которого погибли 20 человек, среди которых было 9 детей. Бринк в своем посте не упомянула Россию как сторону, ответственную за удар, что вызвало возмущение в Офисе президента.

В ответ на этот пост Владимир Зеленский заявил, что был неприятно удивлен молчанием США относительно российской причастности к трагедии. По его словам, Вашингтон начал остерегаться даже упоминать о россиянах или об их ракетах, которые уносят жизни мирных украинцев.

Напомним, что один высокопоставленный американский чиновник заявил, что отставка Бринк связана с "необычным сочетанием личных и политических проблем", включая недавние сокращения в USAID.

Также Фокус писал о том, что в воскресенье, 6 апреля, утром Россия осуществила массированную атаку по территории Украины, использовав как баллистические, так и крылатые ракеты. Об этом в своей заметке на платформе X сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк. По ее словам, под ударом оказался Киев и другие регионы страны. В столице прогремели громкие взрывы, а о ракетных обстрелах также поступают сообщения из нескольких других городов.