"Долгое время в зоне боевых действий": госпожа посол США в Украине уходит в отставку, детали

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк уходит в отставку по собственному желанию. Она уже начала прощаться с коллегами.

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Об этом 10 апреля сообщает "Суспільне" со ссылкой на представителя Государственного департамента США.

"Она была послом в Украине три года — это долгое время в зоне боевых действий", — прокомментировали в Госдепе.

По словам источников, Бринк уже начала прощаться с коллегами.

CBS News подтверждает новости со ссылкой на источники. По данным журналистов, госпожа посол подала заявление еще в январе, после инаугурации президента США Дональда Трампа, в рамках стандартной ротации. Впрочем, госсекретарь Марко Рубио не принял его.

Бриджит Бринк

Один высокопоставленный американский чиновник заявил, что отставка Бринк связана с "необычным сочетанием личных и политических проблем", включая недавние сокращения в USAID.

25 апреля 2022 года Бриджит Бринк была назначена президентом Джо Байденом на должность посла в Украине.

Она вступила в должность со 2 июня 2022 года. До этого в Киеве два с половиной года не было посла Штатов после того, как Трамп досрочно уволил предыдущую главу миссии Мари Йованович. В столице Украины поочередно работали трое временно поверенных в делах США.

Бриджит Бринк имеет 25-летнюю дипломатическую карьеру. В мае 2019 года ее назначили послом США в Словакии.

Напомним, госпожа посол США Бриджит Бринк отреагировала на ракетную атаку РФ по Украине 6 апреля.

Также Фокус писал о том, что ранее Бринк признала, что обстрел баллистическим вооружением детской площадки и заведения общественного питания в Кривом Роге Днепропетровской области является "ужасом". Впрочем, она не написала, что это российская армия ударила по городу, отметив лишь, что "война должна закончиться". На это отреагировал президент Владимир Зеленский.