"Довгий час у зоні бойових дій": пані посол США в Україні йде у відставку, деталі

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк йде у відставку за власним бажанням. Вона вже почала прощатися з колегами.

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Про це 10 квітня повідомляє "Суспільне" з посиланням на представника Державного департаменту США.

"Вона була послом в Україні три роки — це довгий час у зоні бойових дій", — прокоментували в Держдепі.

За словами джерел, Брінк уже почала прощатися з колегами.

CBS News підтверджує новини з посиланням на джерела. За даними журналістів, пані посол подала заяву ще в січні, після інавгурації президента США Дональда Трампа, у рамках стандартної ротації. Втім, держсекретар Марко Рубіо не прийняв її.

Бріджит Брінк

Один високопоставлений американський чиновник заявив, що відставка Брінк пов’язана з "незвичним поєднанням особистих і політичних проблем", включаючи нещодавні скорочення в USAID.

25 квітня 2022 року Бріджит Брінк була призначена президентом Джо Байденом на посаду посла в Україні.

Вона вступила на посаду з 2 червня 2022 року. До цього в Києві два з половиною роки не було посла Штатів після того, як Трамп достроково звільнив попередню очільницю місії Марі Йованович. У столиці України по черзі працювали троє тимчасово повірених у справах США.

Бріджит Брінк має 25-річну дипломатичну карʼєру. У травні 2019 року її призначили послом США у Словаччині.

Нагадаємо, пані посол США Бріджит Брінк відреагувала на ракетну атаку РФ по Україні 6 квітня.

Також Фокус писав про те, що раніше Брінк визнала, що обстріл балістичним озброєнням дитячого майданчику та закладу громадського харчування у Кривому Розі Дніпропетровської області є "жахом". Утім вона не написала, що це російська армія вдарила по місту, зазначивши лише, що "війна повинна закінчитися". На це відреагував президент Володимир Зеленський.