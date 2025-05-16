"Чистое зло": Бриджит Бринк рассказала, почему покинула пост посла США в Украине

Бывший посол США в Украине Бриджит Бринк заявила о своей отставке из-за давления администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на украинскую власть, а не на Российскую Федерацию.

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Об этом она написала в своей колонке, опубликованной 16 мая в издании Detroit Free Press.

Бывшая представительница США подчеркнула, что с момента начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года действия России можно охарактеризовать только как "чистое зло". В результате ракетных и дроновых атак погибли тысячи мирных жителей, включая 700 детей. РФ совершила более 150 000 военных преступлений, похитила 20 000 детей и заставила миллионы людей бежать в Европу и другие страны.

"В течение трех лет я слышала истории, видела жестокость и чувствовала боль семей, чьи сыновья и дочери были убиты или ранены российскими ударами по детским площадкам, церквям и школам", — отметила Бринк.

Несмотря на свой опыт в зонах конфликтов, она никогда не видела такого масштабного и систематического насилия в Европе со времен Второй мировой войны.

Бриджит Бринк также объяснила, почему поддержка Украины важна для Соединенных Штатов. По ее словам, то, как США справятся с этой войной, имеет определяющее значение для союзников и противников. Если позволить России силой менять границы, это создаст прецедент для других авторитарных режимов, в частности Китая. Она подчеркнула, что такой успех Путина подорвет глобальный баланс безопасности.

Посолка также обратила внимание на то, Европа является крупнейшим торговым партнером США с объемом торговли в 1,6 триллиона долларов и 16 миллионами рабочих мест на обоих континентах. По ее словам, речь идет не только о геополитике, но и о реальных рабочих местах, экономическом росте и мире, который длился в Европе 80 лет после Второй мировой войны.

"Америка, которую я люблю, та, которой служили наши бабушка и дедушка, никогда бы не стояла в стороне и не позволила бы таким ужасам произойти. Или отказалась бы помогать нашим друзьям. Или успокоила бы агрессора", — подытожила она.

Напомним, 10 апреля 2025 года стало известно, что госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк уходит в отставку по собственному желанию. Тогда в СМИ сообщали, что ее отставка связана с "необычным сочетанием личных и политических проблем", включая недавние сокращения в USAID.

Позже издание Financial Times отмечало, что Бриджит Бринк уходит в отставку из-за политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа. Отставка также стала решением на фоне ухудшения ее рабочих отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским.