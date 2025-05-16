За розпалювання ворожнечі: проти Алхім відкрите кримінальне провадження, — нардепка Піпа (фото)

Проти блогерки Анни Алхім поліція відкрила кримінальне провадження за "розпалювання національної ворожнечі".

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Про це повідомила народна депутатка від політичної партії "Голос", секретарка комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.

Повідомлення Наталії Піпи щодо кримінальної справи Фото: Facebook Наталія Піпа

"Проти Алхім поліція відкрила кримінальне провадження за розпалювання національної ворожнечі. Слідкуємо за ситуацією далі", — так написала нардепка у себе на сторінці в мережі.

Варто додати, що на сторінках поліції в соціальних мережах немає інформації щодо відкриття кримінального провадження проти Анни Алхім. Ніяк не відреагувала на заяву нардепки і сама блогерка.

Скандал між Піпою та Алхім: що відомо

Нагадаємо, раніше Наталія Піпа повідомила, що звернулася до СБУ та Нацполіції з проханням перевірити висловлювання блогерки Анни Алхім на предмет можливих правопорушень. Вона нагадала, що блогерка танцювала під російську музику перед портретами загиблих захисників України, називала президента РФ Володимира Путіна "красунчиком", демонструвала зневагу до всього українського та поширювала російські пропагандистські наративи. Пізніше депутатка розповіла, що почала отримувати телефонні дзвінки з погрозами.

Нардепка Піпа заявила, що Анні Алхім "допомагає хтось із Верховної Ради". Вона додала, що блогерка має якісь близькі стосунки з кимось з народних депутатів.

До цього Анна Алхім також опинилась в центрі гучного скандалу. Вона була невдоволена проханням заспівати українською. Після інциденту з жінкою також вступила в конфлікт українська блогерка Олена Мандзюк.