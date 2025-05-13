Нардепка Піпа попросила СБУ перевірити блогерку Алхім: після звернення отримала погрози (відео)

Народна депутатка Наталія Піпа повідомила, що звернулася до СБУ та Нацполіції з проханням перевірити висловлювання блогерки Анни Алхім на предмет можливих правопорушень. Після цього депутатка почала отримувати телефонні дзвінки з погрозами.

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Про це Піпа повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Депутатка нагадала, що Алхім танцювала під російську музику перед портретами загиблих захисників України, називала президента РФ Володимира Путіна "красунчиком", демонструвала зневагу до всього українського та поширювала російські пропагандистські наративи.

"Подала депутатське звернення до СБУ та Нацполіції через загрозу національної безпеки. Вимагаю розслідування, надання правової оцінки та негайної жорсткої реакції", — написала вона.

Пізніше Піпа написала, що їй почали надходити погрози телефоном.

"Щойно депутатське звернення щодо Анни Ахлім було зареєстроване, почалися дзвінки із погрозами. А після публікації допису телефон буквально червоний від дзвінків та повідомлень із невідомих номерів", — зауважила парламентарка.

Нагадаємо, після нещодавнього скандалу із Алхім блогерка Олена Мандзюк почала отримувати дзвінки з погрозами. Гнівні повідомлення їй також надсилають користувачі в Instagram.

Раніше повідомлялося, що користувачі соцмереж обурені позицією блогерки Алхім щодо української мови. Користувачі Threads почали публікувати скриншоти блогерів, які підписані на Алхім та відкрито її підтримують — із закликом масово відписуватись від них. Невдовзі, Алхім поїхала до Франції, де зустрілася з російським блогером українського походження Ігорем Синяком.