"Фаріон вбили, а Алхім слабо?": користувачі соцмереж обурені позицією блогерки щодо української мови

Після нещодавнього скандалу із блогеркою Анною Алхім користувачі Threads почали публікувати скриншоти блогерів, які підписані на Алхім та відкрито її підтримують — із закликом масово відписуватись від них.

Related video

Про це стало відомо з публікацій у соцмережі Threads.

Зокрема, у соцмережі зʼявився допис з написом: "Ірину Фаріон вбили, а Алхім слабо?". Скриншот цього "тредсу" опублікувала інша користувачка та закликала людей "схаменутись".

Алхім заявила, що деякі люди "гірші за Путіна" Фото: Інстаграм Алхім

Блогерка Анна Алхім у відповідь заявила, що такі люди "гірші за Путіна", та показала у своїх історіях Instagram повідомлення підтримки на свою адресу від інших людей.

Також Анна Алхім опублікувала відео, в якому українські військові дякують їй за надану допомогу.

Український військовий дякує Ані Алхім за допомогу Фото: Інстаграм Алхім

Скандал з Алхім

Нещодавно Анна Алхім разом із сином відвідала хрестини дітей блогерки Стасі Макеєвої. Свято пройшло з розмахом: для гостей влаштували розважальну програму з конкурсами, які вів професійний ведучий.

Під час одного з конкурсів ведучий запросив Анну на сцену і запропонував виконати пісню українською мовою — це було основною умовою завдання. Однак реакція блогерки виявилася неочікуваною: вона незадоволено зморщила обличчя, закотила очі та пробурчала щось із роздратуванням, ясно висловлюючи своє невдоволення.

Згодом ролик опублікували у TikTok. А потім користувач соцмережі Threads опублікував це відео зі своїм коментарем. "От було б чудово, якби українці масово викинули цю медійну гн*ду зі свого інфопростору на звалище мотлоху…" — написав він.

Скриншот цього повідомлення опублікувала у себе в stories Олена Мандзюк. Після чого між Оленою та Анною виник конфлікт.

Анна наголосила, що "українська ідентичність — це не тільки знання мови", і дозволила собі образливі висловлювання на адресу опонентів. Згодом Олена відреагувала різко і прямо, опублікувавши емоційне звернення до Анни Алхім. У ньому вона звинуватила блогерку в проросійській позиції, байдужості до війни і токсичній поведінці.

Нагадаємо, дружина Костянтина Валеуліна вперше прокоментувала його роман з Алхім. Дар'я зізналася, що вбачає "хайп і підлість" у нещодавньому публічному зізнанні блогерки. На думку дружини бізнесмена, це породило багато зайвої критики та скандалів навколо її родини.