"Це позорище": блогерки Мандзюк і Алхім публічно посварилися через українську мову (фото)

Українська блогерка Олена Мандзюк вступила в конфлікт з Анною Алхім, яка нещодавно знову опинилася в центрі скандалу через своє ставлення до української мови. Фокус зібрав усе, що відомо про конфлікт на даний момент.

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Нещодавно Анна Алхім разом із сином відвідала хрестини дітей блогерки Стасі Макеєвої. Свято пройшло з розмахом: для гостей влаштували розважальну програму з конкурсами, які вів професійний ведучий.

Під час одного з конкурсів ведучий запросив Анну на сцену і запропонував виконати пісню українською мовою — це було основною умовою завдання. Однак реакція блогерки виявилася неочікуваною: вона незадоволено зморщила обличчя, закотила очі та пробурчала щось із роздратуванням, ясно висловлюючи своє невдоволення.

Деякі з присутніх гостей, які стали свідками того, що сталося, не надали цьому особливого значення і навіть відреагували сміхом. Ведучий спробував виручити Анну, запропонувавши їй наспівати хоча б кілька рядків із пісні "Червона рута", але це лише сильніше її збентежило. Інцидент потрапив на відео, яке пізніше швидко розійшлося по TikTok.

Один із користувачів соцмережі Threads опублікував ролик і супроводив його коментарем.

Коментарі про Анну Алхім у мережі

"От було б чудово, якби українці масово викинули цю медійну гн*ду зі свого інфопростору на звалище мотлоху...", — написав він.

Скріншот цього повідомлення опублікувала у себе в stories Олена Мандзюк.

Олена Мандзюк про поведінку Алхім

Скандал Алхім і Мандзюк — як Анна відреагувала на слова Олени

Скандально відома блогерка Анна Алхім у різкій формі відповіла Мандзюк.

Вона наголосила, що "українська ідентичність — це не тільки знання мови", і дозволила собі образливі висловлювання на адресу опонентів.

Реакція Алхім

У своєму пості блогерка використала нецензурні вирази, називаючи опонентів "пиз... болами" і "позорищем", звинувативши їх у "накручуванні" і спробах "контролювати, як кому говорити, що слухати і як дихати".

"Умийтеся холодною водою і прийдіть до тями", — завершила вона свою тираду.

Скандал Алхім і Мандзюк — Олена повторно звернулася до Анни

Олена відреагувала різко і прямо, опублікувавши емоційне звернення до Анни Алхім. У ньому вона звинуватила блогерку в проросійській позиції, байдужості до війни і токсичній поведінці.

Повторна реакція Мандзюк

"Аня, йди на х*й ще раз. Чути "як це бути українцем" від ху*ні, яка любить Путіна, ніх*я не робить для перемоги України, і водночас є головною шал*вою вулиці — це фарс. Пішла ти на х*й з усіма своїми у*банами. У тебе в коментарях — відбір на деградантів, таких як ти. Знати тебе, стежити за тобою — це, бл*ть, себе не поважати. Тому ще раз — ПІШЛА ТИ НА Х*Й", — емоційно висловилася Олена.

Вона підкреслила, що її різкість — не спалах емоцій, а усвідомлена позиція, продиктована глибоким розумінням того, в якій ситуації опинилося суспільство.

"Можливо, колись я теж не очікувала від себе такої прямолінійності, але, відверто, наше суспільство деградує з подібними "алхімами". Поки найкращі гинуть, інше болото має можливість розростатися... Цього не можна дозволяти", — сказала Мандзюк.

Нагадаємо, дружина Костянтина Валеуліна вперше прокоментувала його роман з Алхім. Дар'я зізналася, що вбачає "хайп і підлість" у нещодавньому публічному зізнанні блогерки. На думку дружини бізнесмена, це породило багато зайвої критики та скандалів навколо її родини.

Також Фокус писав про те, що українці в креативний спосіб підтримали Дарину Валеуліну.