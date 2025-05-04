"Это позорище": блогерши Мандзюк и Алхим публично поссорились из-за укранского языка (фото)

Украинская блогерка Елена Мандзюк вступила в конфликт с Анной Алхим, которая недавно вновь оказалась в центре скандала из-за своего отношения к украинскому языку. Фокус собрал все, что известно о конфликте на данный момент.

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Недавно Анна Алхим вместе с сыном посетила крестины детей блогерши Стаси Макеевой. Праздник прошел с размахом: для гостей устроили развлекательную программу с конкурсами, которые вел профессиональный ведущий.

Во время одного из конкурсов ведущий пригласил Анну на сцену и предложил исполнить песню на украинском языке — это было основным условием задания. Однако реакция блогера оказалась неожиданной: она недовольно сморщила лицо, закатила глаза и пробурчала что-то с раздражением, ясно выражая свое недовольство.

Некоторые из присутствующих гостей, ставшие свидетелями случившегося, не придали этому особого значения и даже отреагировали смехом. Ведущий попытался выручить Анну, предложив ей напеть хотя бы пару строк из песни "Червона рута", но это лишь сильнее ее смутило. Инцидент попал на видео, которое позже быстро разошлось по TikTok.

Один из пользователей соцсети Threads опубликовал ролик и сопроводил его комментарием.

Комментарии об Анне Алхим в сети

"Вот было бы замечательно, если бы украинцы массово выбросили эту медийную гн*ду из своего инфопространства на свалку хлама…", — написал он.

Скриншот этого сообщения опубликовала у себя в stories Елена Мандзюк.

Елена Мандзюк о поведении Алхим

Скандал Алхим и Мандзюк — как Анна отреагировала на слова Елены

Скандально известная блогерша Анна Алхим в резкой форме ответила Мандзюк.

Она подчеркнула, что "украинская идентичность — это не только знание языка", и позволила себе оскорбительные высказывания в адрес оппонентов.

Реакция Алхим

В своем посте блогер использовала нецензурные выражения, называя оппонентов "пиз…болами" и "позорищем", обвинив их в "накручивании" и попытках "контролировать, как кому говорить, что слушать и как дышать".

"Умойтесь холодной водой и придите в себя", — завершила она свою тираду.

Скандал Алхим и Мандзюк — Елена повторно обратилась к Анне

Елена отреагировала резко и прямо, опубликовав эмоциональное обращение к Анне Алхим. В нем она обвинила блогера в пророссийской позиции, безразличии к войне и токсичном поведении.

Повторная реакция Мандзюк

"Аня, иди на х*й еще раз. Слышать "как это быть украинцем" от ху*ни, которая любит Путина, них*я не делает для победы Украины, и в то же время является главной шал*вой улицы — это фарс. Пошла ты на х*й со всеми своими у*банами. У тебя в комментариях — отбор на деградантов, таких как ты. Знать тебя, следить за тобой — это, бл*ть, себя не уважать. Поэтому еще раз — ПОШЛА ТЫ НА Х*Й", — эмоционально высказалась Елена.

Она подчеркнула, что ее резкость — не вспышка эмоций, а осознанная позиция, продиктованная глубоким пониманием того, в какой ситуации оказалось общество.

"Возможно, когда-то я тоже не ожидала от себя такой прямолинейности, но, откровенно — наше общество деградирует с подобными "алхим". Пока лучшие погибают, другое болото имеет возможность разрастаться… Этого нельзя позволять", — сказала Мандзюк.

Напомним, жена Константина Валеулина впервые прокомментировала его роман с Алхим. Дарья призналась, что видит "хайп и подлость" в недавнем публичном признании блогерши. По мнению жены бизнесмена, это породило много лишней критики и скандалов вокруг ее семьи.

Также Фокус писал о том, что украинцы в креативный способ поддержали Дарью Валеулину.