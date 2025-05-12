"Це публічна зрада": Алхім зустрілась з Синяком, Мандзюк відреагувала (скриншоти)

Блогерка Олена Мандзюк припустила, що її колега Анна Алхім шукає поради, як змінити паспорт на російський. Щодо конфлікту у соцмережі, який почався з реакції Алхім на прохання заспівати українською, висловилась доброволиця Аліна Михайлова.

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Про те, що Анна Алхім "засвітилася" з російським блогером українського походження Ігорем Синяком, Олена Мандзюк повідомила у Threads.

На скриншоті видно, що спільне фото виставив Синяк. Він відмітив Алхім і написав: "вечеряємо". Синяк — це блогер з Краматорська (Донеччина), який веде кар’єру у Росії. Мандзюк підкреслила, що він "з великим захопленням" змінив своє громадянство на російське.

"Можливо, Аня за вечерею запитувала. як і їй це зробити? В компанії з іншими блогерами з Росії", — припустила вона.

Публікація Олени Мандзюк про зустріч Анни Алхім і Ігоря Синяка Фото: Скриншот Публікація Олени Мандзюк про зустріч Анни Алхім і Ігоря Синяка Фото: Скриншот

Блогерка наголосила, що йдеться не про "інтернаціональну дружбу", а про "публічну зраду" з тими, хто підтримує розв’язану РФ війну в Україні.

"Вибір є завжди! І кожен обирає сам, з ким сідає за стіл", — додала Мандзюк.

У своєму Telegram-каналі Алхім порівняла Мандзюк з російською громадською діячкою Катериною Мізуліною, відомою агресивними антиукраїнськими висловами та підтримкою цензури у РФ. Зокрема, росіян, які виїхали з країни-агресорки й не згодні з вторгнення в Україну, вона називала "півнями, що кукурікають".

Алхім опублікувала картинку з фото Мандзюк і Мізуліни, а також підписом: "Найдіть 10 розбіжностей". Також вона заявила, що поки "відсидиться" в Парижі у цілях безпеки.

Щодо ситуації висловилась офіцерка ЗСУ, керівниця медичної служби "УЛЬФ" Першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова, але не згадуючи імен. Вона наголосила, що українці живуть у війні, і це — "не фон для селфі".

"Останнім часом ми надто часто чуємо про "особисту думку". Про "свободу слова". І чомусь все це — від людей, які не мають ні освіти, ні досвіду, ні розуміння, що таке відповідальність під час війни. Але мають мільйонну аудиторію. У країні, де блогер має вплив більший, ніж бригада ЗСУ, питання не в тому, чи має він право говорити. Питання в тому, чому він досі це робить без жодних наслідків. СБУ може оперативно реагувати на фото прильоту в Telegram. Але де вона, коли людина з 1,5 мільйонами підписників розхитує фундамент нації — мову, культуру, гідність — під прикриттям свого "я так бачу"?", — написала доброволиця.

З її слів, українці втрачають ресурс не на полях, а в головах. Михайлова підкреслила, що саме ІПСО "руками своїх", а не поразки, вимивають віру. Вона виступила за чітку законну й публічну відповідальність для "тих, хто шкодить".

Нагадаємо, раніше блогерка Анна Алхім опублікувала скриншот з соцмереж з закликом її вбити. Вона вказала, що радикально налаштовані проти неї українці гірші за президента РФ Володимира Путіна. Також блогерка показала докази, що допомагає ЗСУ, зазначивши, що їй соромно таким хизуватись.

Блогерка Олена Мандзюк також поскаржилась, що прихильники Алхіміка бажають їй смерті й дзвонять з прихованих номерів з погрозами. Вона закликала власну аудиторію "не опускатись до такого самого рівня".