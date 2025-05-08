Скандал з Алхім через мову: Олена Мандзюк заявила, що її сім'ї погрожують

Після нещодавнього скандалу із блогеркою Анною Алхім Олена Мандзюк почала отримувати дзвінки з невідомих номерів з погрозами. Гнівні повідомлення їй також надсилають користувачі в Instagram.

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Про це стало відомо з stories Олени Мандзюк.

На скриншотах, якими поділилась блогерка Олена Мандзюк, люди пишуть їй образливі слова, бажають смерті, погрожують, зокрема і її дітям. На думку блогерки, це роблять прихильники Анни Алхім.

"Тим часом мені продовжують дзвонити з прихованих номерів та розповідають, що зі мною зроблять та як, залякуючи, що знають адресу, де навчаються діти й так далі", – розповіла блогерка.

Мандзюк отримує дзвінки з погрозами Фото: Instagram

Мандзюк отримує повідомлення з погрозами Фото: Instagram

Мандзюк обурилася тим, що Служба безпеки України не реагує на Анну Алхім та її дії. Тому вона відмітила в stories Службу безпеки України, аби вони звернули увагу на неї.

Мандзюк отримує погрози Фото: Instagram

"Чому погрожують моїм дітям? Їхній тато не може зараз їх захистити, тому що він на війні… Як так?" – написала вона.

Зокрема, вранці Олена Мандзюк повідомила, що сьогодні в неї була одна з найстрашніших ночей в житті. Блогерка не повідомила деталі, але зазначила, що зараз вже все добре.

"Я зрозуміла, що це закінчиться, якщо мене не стане, або обрати мовчати. Бо третій варіант – добиватись справедливості… Я не знаю, чи є у мене на це сили. Відверто не знаю, чи можу далі, мені страшно", – написала Мандзюк.

Олена заявила, що в неї була страшна ніч Фото: Скриншот

Водночас Анна Алхім повідомила в Telegram, що вона поїхала за кордон. Анна саркастично сказала, що вона покинула Україну, щоб шукати політичний прихисток, сказавши, що Олена Мандзюк нібито домоглася свого.

Скандал з Алхім

Нещодавно Анна Алхім разом із сином відвідала хрестини дітей блогерки Стасі Макеєвої. Свято пройшло з розмахом: для гостей влаштували розважальну програму з конкурсами, які вів професійний ведучий.

Під час одного з конкурсів ведучий запросив Анну на сцену і запропонував виконати пісню українською мовою — це було основною умовою завдання. Однак реакція блогерки виявилася неочікуваною: вона незадоволено зморщила обличчя, закотила очі та пробурчала щось із роздратуванням, ясно висловлюючи своє невдоволення.

Згодом ролик опублікували у TikTok. А потім користувач соцмережі Threads опублікував це відео зі своїм коментарем. "От було б чудово, якби українці масово викинули цю медійну гн*ду зі свого інфопростору на звалище мотлоху…" — написав він.

Скриншот цього повідомлення опублікувала у себе в stories Олена Мандзюк. Після чого між Оленою та Анною виник конфлікт.

Анна наголосила, що "українська ідентичність — це не тільки знання мови", і дозволила собі образливі висловлювання на адресу опонентів. Згодом Олена відреагувала різко і прямо, опублікувавши емоційне звернення до Анни Алхім. У ньому вона звинуватила блогерку в проросійській позиції, байдужості до війни і токсичній поведінці.

Нагадаємо, що користувачі соцмереж обурені позицією блогерки Алхім щодо української мови. Користувачі Threads почали публікувати скриншоти блогерів, які підписані на Алхім та відкрито її підтримують — із закликом масово відписуватись від них.