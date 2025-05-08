Скандал с Алхим из-за языка: Елена Мандзюк заявила, что ее семье угрожают
После недавнего скандала с блогером Анной Алхим Елена Мандзюк начала получать звонки с неизвестных номеров с угрозами. Гневные сообщения ей также присылают пользователи в Instagram.
Об этом стало известно из stories Елены Мандзюк.
На скриншотах, которыми поделилась блогер Елена Мандзюк, люди пишут ей оскорбительные слова, желают смерти, угрожают, в том числе и ее детям. По мнению блогера, это делают сторонники Анны Алхим.
"Тем временем мне продолжают звонить со скрытых номеров и рассказывают, что со мной сделают и как, запугивая, что знают адрес, где учатся дети и так далее", — рассказала блогерша.
Мандзюк возмутилась тем, что Служба безопасности Украины не реагирует на Анну Алхим и ее действия. Поэтому она отметила в stories Службу безопасности Украины, чтобы они обратили внимание на нее.
"Почему угрожают моим детям? Их папа не может сейчас их защитить, потому что он на войне... Как так?" — написала она.
В частности, утром Елена Мандзюк сообщила, что сегодня у нее была одна из самых страшных ночей в жизни. Блогер не сообщила детали, но отметила, что сейчас уже все хорошо.
"Я поняла, что это закончится, если меня не станет, или выбрать молчать. Потому что третий вариант — добиваться справедливости... Я не знаю, есть ли у меня на это силы. Откровенно не знаю, могу ли дальше, мне страшно", — написала Мандзюк.
В то же время Анна Алхим сообщила в Telegram, что она уехала за границу. Анна саркастически сказала, что она покинула Украину, чтобы искать политическое убежище, сказав, что Елена Мандзюк якобы добилась своего.
Скандал с Алхим
Недавно Анна Алхим вместе с сыном посетила крестины детей блогера Стаси Макеевой. Праздник прошел с размахом: для гостей устроили развлекательную программу с конкурсами, которые вел профессиональный ведущий.
Во время одного из конкурсов ведущий пригласил Анну на сцену и предложил исполнить песню на украинском языке — это было основным условием задания. Однако реакция блогера оказалась неожиданной: она недовольно сморщила лицо, закатила глаза и пробормотала что-то с раздражением, ясно выражая свое недовольство.
Впоследствии ролик опубликовали в TikTok. А потом пользователь соцсети Threads опубликовал это видео со своим комментарием. "Вот было бы замечательно, если бы украинцы массово выбросили эту медийную гн*ду из своего инфопространства на свалку хлама..." — написал он.
Скриншот этого сообщения опубликовала у себя в stories Елена Мандзюк. После чего между Еленой и Анной возник конфликт.
Анна подчеркнула, что "украинская идентичность — это не только знание языка", и позволила себе оскорбительные высказывания в адрес оппонентов. Впоследствии Елена отреагировала резко и прямо, опубликовав эмоциональное обращение к Анне Алхим. В нем она обвинила блогера в пророссийской позиции, равнодушии к войне и токсичном поведении.
Напомним, что пользователи соцсетей возмущены позицией блогера Алхим относительно украинского языка. Пользователи Threads начали публиковать скриншоты блогеров, которые подписаны на Алхим и открыто ее поддерживают — с призывом массово отписываться от них.