"Это публичная измена": Алхим встретилась с Синяком, Мандзюк отреагировала (скриншоты)

Блогер Елена Мандзюк предположила, что ее коллега Анна Алхим ищет советы, как сменить паспорт на российский. О конфликте в соцсети, который начался с реакции Алхим на просьбу спеть на украинском, высказалась доброволец Алина Михайлова.

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О том, что Анна Алхим "засветилась" с российским блогером украинского происхождения Игорем Синяком, Елена Мандзюк сообщила в Threads.

На скриншоте видно, что совместное фото выставил Синяк. Он отметил Алхим и написал: "ужинаем". Синяк — это блогер из Краматорска (Донецкая область), который ведет карьеру в России. Мандзюк подчеркнула, что он "с большим восторгом" сменил свое гражданство на российское.

"Возможно, Аня за ужином спрашивала. как и ей это сделать? В компании с другими блогерами из России", — предположила она.

Публикация Елены Мандзюк о встрече Анны Алхим и Игоря Синяка Фото: Скриншот Публикация Елены Мандзюк о встрече Анны Алхим и Игоря Синяка Фото: Скриншот

Блогер подчеркнула, что речь идет не об "интернациональной дружбе", а о "публичной измене" с теми, кто поддерживает развязанную РФ войну в Украине.

"Выбор есть всегда! И каждый выбирает сам, с кем садится за стол", — добавила Мандзюк.

В своем Telegram-канале Алхим сравнила Мандзюк с российским общественным деятелем Екатериной Мизулиной, известной агрессивными антиукраинскими высказываниями и поддержкой цензуры в РФ. В частности, россиян, которые выехали из страны-агрессора и не согласны с вторжением в Украину, она называла "кукарекающими петухами".

Алхим опубликовала картинку с фото Мандзюк и Мизулины, а также подписью: "Найдите 10 различий". Также она заявила, что пока "отсидится" в Париже в целях безопасности.

О ситуации высказалась офицер ВСУ, руководительница медицинской службы "УЛЬФ" Первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова, но не упоминая имен. Она подчеркнула, что украинцы живут в войне, и это — "не фон для селфи".

"В последнее время мы слишком часто слышим о "личном мнении". О "свободе слова". И почему-то все это — от людей, которые не имеют ни образования, ни опыта, ни понимания, что такое ответственность во время войны. Но имеют миллионную аудиторию. В стране, где блогер имеет влияние больше, чем бригада ВСУ, вопрос не в том, имеет ли он право говорить. Вопрос в том, почему он до сих пор это делает без всяких последствий. СБУ может оперативно реагировать на фото прилета в Telegram. Но где она, когда человек с 1,5 миллионами подписчиков расшатывает фундамент нации — язык, культуру, достоинство — под прикрытием своего "я так вижу"?", — написала доброволец.

По ее словам, украинцы теряют ресурс не на полях, а в головах. Михайлова подчеркнула, что именно ИПСО "руками своих", а не поражения, вымывают веру. Она выступила за четкую законную и публичную ответственность для "тех, кто вредит".

Напомним, ранее блогер Анна Алхим опубликовала скриншот из соцсетей с призывом ее убить. Она указала, что радикально настроенные против нее украинцы хуже президента РФ Владимира Путина. Также блогерша показала доказательства, что помогает ВСУ, отметив, что ей стыдно таким хвастаться.

Блогер Елена Мандзюк также пожаловалась, что сторонники Алхимика желают ей смерти и звонят со скрытых номеров с угрозами. Она призвала собственную аудиторию "не опускаться до такого же уровня".