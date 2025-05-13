Нардеп Пипа попросила СБУ проверить блогера Алхим: после обращения получила угрозы (видео)

Народный депутат Наталья Пипа сообщила, что обратилась в СБУ и Нацполицию с просьбой проверить высказывания блогера Анны Алхим на предмет возможных правонарушений. После этого депутат начала получать телефонные звонки с угрозами.

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Об этом Пипа сообщила на своей странице в Facebook.

Депутат напомнила, что Алхим танцевала под российскую музыку перед портретами погибших защитников Украины, называла президента РФ Владимира Путина "красавчиком", демонстрировала пренебрежение ко всему украинскому и распространяла российские пропагандистские нарративы.

"Подала депутатское обращение в СБУ и Нацполицию из-за угрозы национальной безопасности. Требую расследования, предоставления правовой оценки и немедленной жесткой реакции", — написала она.

Позже Пипа написала, что ей начали поступать угрозы по телефону.

"Как только депутатское обращение по Анне Ахлим было зарегистрировано, начались звонки с угрозами. А после публикации сообщения телефон буквально красный от звонков и сообщений с неизвестных номеров", — отметила парламентарий.

Напомним, после недавнего скандала с Алхим блогер Елена Мандзюк начала получать звонки с угрозами. Гневные сообщения ей также присылают пользователи в Instagram.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей возмущены позицией блогера Алхим относительно украинского языка. Пользователи Threads начали публиковать скриншоты блогеров, которые подписаны на Алхим и открыто ее поддерживают — с призывом массово отписываться от них. Вскоре, Алхим поехала во Францию, где встретилась с российским блогером украинского происхождения Игорем Синяком.