Нардепка Піпа заявила, що блогерці Алхім "допомагає хтось із Верховної Ради"

Анна Алхім опинилась в центрі гучного скандалу, закотивши очі на прохання заспівати українською. Парламентарка Наталія Піпа, яка подавала депутатське звернення до СБУ та Нацполіції щодо блогерки, розкрила нові деталі.

Related video

Про це відомо з коментаря народної депутатки України Наталії Піпи "Еспресо" від 15 травня.

"Насправді їй хтось допомагає з Верховної Ради України. Мабуть, вона має якісь близькі стосунки з кимось з народних депутатів, адже звернення моє було злите з внутрішньої системи, до якої мають доступ лише народні депутати, їхні помічники, частина, і трохи апарату Верховної Ради", — зазначила вона.

Парламентарка уточнила, що така ж ситуація з переданим її номером телефоном. З її слів, погрози почали надходити не після публічної публікації, коли про депутатське звернення дізналась громадськість, а коли заяву ще бачила лише Верховна Рада.

Піпа розповіла, що подавала два звернення — щодо діяльності Алхім та погроз, які почала отримувати. З цим працюють два різні відділи.

"І ясно, що зі мною поспілкувалися, сказали в загальному, що будуть проводитися дії. Звичайно, що є таємниця слідства, а відповідно всього навіть мені говорити не будуть, так, як і має бути за повноваженнями, це правильно", — зауважила політикиня.

Вона запевнила, що далі стежитиме за ситуацією. Також до СБУ щодо блогерки звернулись її колега Олена Мандзюк і ветеран Олександр Терен.

"І тому, я думаю, що найближчий, я сподіваюся, тиждень, можливо, це буде два, реакція буде від СБУ. Не думаю, що публічно, як це характерно для СБУ, але, відповідно, думаю, що дії будуть. В будь-якому випадку я цю ситуацію не залишу і буду працювати далі, не зважаючи на те, що зрозуміло, що Алхім допомагає хтось з середовища Верховної Ради", — підкреслила Піпа.

Вона додала, що також бачила інформацію про DoS-атаку на один з новинних сайтів, яка тривала 5-6 годин. Нардепка висловила сумнів, що Алхім самостійно атакувала портал.

Нагадаємо, депутатка Наталія Піпа зазначала, що блогерка Анна Алхім танцювала під російську музику перед портретами загиблих воїнів, називала президента РФ Володимира Путіна "красунчиком", демонструвала зневагу до українського й просувала ворожі наративи. Вона ділилась, що після реєстрації депутатського звернення почала отримувати дзвінки з погрозами.

Блогерки Олена Мандзюк та Анна Алхім на тлі публічного конфлікту домовились про спільну поїздку на Курський напрямок. Алхім публічно запросила опонентку на зустріч, і та запропонувала долучитись до гуманітарної місії для воїнів. Як відомо, поїздка запланована на 16 травня.