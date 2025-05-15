Нардеп Пипа заявила, что блогеру Алхим "помогает кто-то из Верховной Рады"

Анна Алхим оказалась в центре громкого скандала, закатив глаза на просьбу спеть на украинском. Парламентарий Наталья Пипа, которая подавала депутатское обращение в СБУ и Нацполицию относительно блогера, раскрыла новые детали.

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Об этом известно из комментария народного депутата Украины Натальи Пипы "Эспрессо" от 15 мая.

"На самом деле ей кто-то помогает из Верховной Рады Украины. Видимо, она имеет какие-то близкие отношения с кем-то из народных депутатов, ведь обращение мое было слито из внутренней системы, к которой имеют доступ только народные депутаты, их помощники, часть, и немного аппарата Верховной Рады", — отметила она.

Парламентарий уточнила, что такая же ситуация с переданным ее номером телефона. По ее словам, угрозы начали поступать не после публичной публикации, когда о депутатском обращении узнала общественность, а когда заявление еще видела только Верховная Рада.

Пипа рассказала, что подавала два обращения — относительно деятельности Алхим и угроз, которые начала получать. С этим работают два разных отдела.

"И ясно, что со мной пообщались, сказали в общем, что будут проводиться действия. Конечно, что есть тайна следствия, а соответственно всего даже мне говорить не будут, так, как и должно быть по полномочиям, это правильно", — отметила политик.

Она заверила, что дальше будет следить за ситуацией. Также в СБУ относительно блогера обратились ее коллега Елена Мандзюк и ветеран Александр Терен.

"И поэтому, я думаю, что ближайшую, я надеюсь, неделю, возможно, это будет две, реакция будет от СБУ. Не думаю, что публично, как это характерно для СБУ, но, соответственно, думаю, что действия будут. В любом случае я эту ситуацию не оставлю и буду работать дальше, несмотря на то, что понятно, что Алхим помогает кто-то из среды Верховной Рады", — подчеркнула Пипа.

Она добавила, что также видела информацию о DoS-атаке на один из новостных сайтов, которая длилась 5-6 часов. Нардеп выразила сомнение, что Алхим самостоятельно атаковала портал.

Напомним, депутат Наталья Пипа отмечала, что блогер Анна Алхим танцевала под российскую музыку перед портретами погибших воинов, называла президента РФ Владимира Путина "красавчиком", демонстрировала пренебрежение к украинскому и продвигала враждебные нарративы. Она делилась, что после регистрации депутатского обращения начала получать звонки с угрозами.

Блогеры Елена Мандзюк и Анна Алхим на фоне публичного конфликта договорились о совместной поездке на Курское направление. Алхим публично пригласила оппонентку на встречу, и та предложила присоединиться к гуманитарной миссии для воинов. Как известно, поездка запланирована на 16 мая.