Алхим и Мандзюк поедут на Курское направление: конфликт блогерш получил продолжение, детали

Блогерши Елена Мандзюк и Анна Алхим договорились поехать к украинским защитникам на Курское направление на фоне своего конфликта.

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Об этом Мандзюк сообщила в Instagram.

Сначала Алхим выложила видео, в котором публично пригласила Елену на встречу в Украине, чтобы обсудить их конфликт. На что блогерша-миллионница ответила, предложив Алхим присоединиться к гуманитарной поездке для военных на Курском направлении. Анна такое предложение поддержала.

"Никакой индульгенции, никакого отбеливания, только ответственность по закону, который, я надеюсь, заработает", — написала после этого Елена Мандзюк.

Алхим в своем Telegram-канале добавила, что готова ехать с Мандзюк в одной машине, и уже написала ей с просьбой составить список необходимого.

"Я предложила Елене встретиться со мной в пятницу в Украине. Но Елена предложила мне поехать с ней 16 мая на Курское направление отвезти помощь военными. Я, конечно же, принимаю ее приглашение. Мы даже можем, Лена, с тобой поехать в одной машине. И сейчас я уже пишу на твой Telegram, чтобы ты написала список, что нужно ребятам купить. Потому что я с первых дней войны помогала, помогаю и буду продолжать помогать", — отметила блогерша.

Фото: скріншот Фото: скріншот

Ее ответ прозвучал на заявление Мандзюк накануне "16 мая, приглашаю тебя присоединиться к моей гуманитарной поездке. К военным, которые работают на курском направлении. Я буду везти для них машины и снаряжение. У них еще есть запросы. Совместим полезное с приятным, поэтому приглашаю тебя не просто на обед в Киеве. А в это прекрасное путешествие вместе".

Более того, в этот же день Мандзюк показала, что часто пишет комментарии на странице СБУ с просьбой проверить деятельность ее коллеги по цеху.

Фото: скріншот

Скандал с Алхим

Во время одного из конкурсов на крестинах ведущий пригласил Анну Алхим на сцену и предложил исполнить песню на украинском языке. Впрочем, реакция блогерши оказалась неожиданной: она недовольно сморщила лицо, закатила глаза и пробормотала что-то с раздражением, ясно выражая свое недовольство, после чего на эту ситуацию резко отреагировала Елена Мандзюк и ряд пользователей сети.

Более того, ветеран российско-украинской войны и главный герой 13-го сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько обратился в Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора с заявлением на Анну Алхим.

Об этом "Терен" рассказал на странице в Threads 13 мая и показал соответствующие документы. В заявлении ветеран обвинил Алхим в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, а именно коллаборационную деятельность.

"Пока СНБО готовит санкции, народ действует! Надеюсь, что дело не вернут", — подписал фото Александр.

В частности, он отметил обстоятельства уголовного нарушения.

"Неоднократно, начиная с 2020 года, совершала действия и транслировала своим поведением приверженность к непосредственному президенту страны-агрессора. А именно публично заявила, что "Путин-красавчик, а россияне — наши братья", — говорится в заявлении.

Напомним, после недавнего скандала с блогершей Анной Алхим Елена Мандзюк начала получать звонки с неизвестных номеров с угрозами.

Также Фокус писал о том, что пользователи соцсетей возмущены позицией блогерши Алхим относительно украинского языка. Пользователи Threads начали публиковать скриншоты блогеров, которые подписаны на Алхим и открыто ее поддерживают — с призывом массово отписываться от них.