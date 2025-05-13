Алхім та Мандзюк поїдуть на Курський напрямок: конфлікт блогерок отримав продовження, деталі

Блогерки Олена Мандзюк та Анна Алхім домовилися поїхати до українських захисників на Курський напрямок на фоні свого конфлікту.

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Про це Мандзюк повідомила в Instagram.

Спочатку Алхім виклала відео, у якому публічно запросила Олену на зустріч в Україні, щоб обговорити їхній конфлікт. На що блогерка-мільйонниця відповіла, запропонувавши Алхім долучитися до гуманітарної поїздки для військових на Курському напрямку. Анна таку пропозицію підтримала.

"Ніякої індульгенції, ніякого відбілювання, лише відповідальність за законом, який, я маю надію, запрацює", — написала після цього Олена Мандзюк.

Алхім у своєму Telegram-каналі додала, що готова їхати з Мандзюк в одній машині, і вже написала їй із проханням скласти список необхідного.

"Я запропонувала Олені зустрітися зі мною в п'ятницю в Україні. Але Олена запропонувала мені поїхати з нею 16 травня на Курський напрямок відвезти допомогу військовими. Я, звичайно ж, приймаю її запрошення. Ми навіть можемо, Олено, з тобою поїхати в одній машині. І зараз я вже пишу на твій Telegram, щоб ти написала список, що потрібно хлопцям купити. Тому що я з перших днів війни допомагала, допомагаю і буду продовжувати допомагати", – зазначила блогерка.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Її відповідь прозвучала на заяву Мандзюк напередодні "16 травня, запрошую тебе приєднатись до моєї гуманітарної поїздки. До військових, які працюють на курському напрямку. Я буду везти для них машини та спорядження. У них ще є запити. Поєднаємо корисне з приємним, тому запрошую тебе не просто на обід в Києві. А в цю прекрасну подорож разом".

Ба більше, цього ж дня Мандзюк показала, що часто пише коментарі на сторінці СБУ з проханням перевірити діяльність її колеги по цеху.

Фото: Скріншот

Скандал з Алхім

Під час одного з конкурсів на хрестинах ведучий запросив Анну Алхім на сцену і запропонував виконати пісню українською мовою. Втім, реакція блогерки виявилася неочікуваною: вона незадоволено зморщила обличчя, закотила очі та пробурчала щось із роздратуванням, ясно висловлюючи своє невдоволення, після чого на цю ситуацію різко відреагувала Олена Мандзюк та низка користувачів мережі.

Ба більше, ветеран російсько-української війни та головний герой 13-го сезону шоу "Холостяк" Олександр "Терен" Будько звернувся до Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора із заявою на Анну Алхім.

Про це "Терен" розповів на сторінці в Threads 13 травня та показав відповідні документи. У заяві ветеран звинуватив Алхім у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111−1 Кримінального кодексу України, а саме колабораційну діяльність.

"Поки РНБО готує санкції, народ діє! Сподіваюся, що справу не повернуть", — підписав фото Олександр.

Зокрема, він зазначив обставини кримінального порушення.

"Неодноразово, починаючи з 2020 року, здійснювала дії та транслювала своєю поведінкою прихильність до безпосереднього президента країни-агресора. А саме публічно заявила, що "Путін-красунчик, а росіяни — наші брати", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, після нещодавнього скандалу із блогеркою Анною Алхім Олена Мандзюк почала отримувати дзвінки з невідомих номерів з погрозами.

Також Фокус писав про те, що користувачі соцмереж обурені позицією блогерки Алхім щодо української мови. Користувачі Threads почали публікувати скриншоти блогерів, які підписані на Алхім та відкрито її підтримують — із закликом масово відписуватись від них.