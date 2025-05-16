За разжигание вражды: против Алхим открыто уголовное производство, — нардеп Пипа (фото)

Против блогера Анны Алхим полиция открыла уголовное производство за "разжигание национальной вражды".

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Об этом сообщила народный депутат от политической партии "Голос", секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа.

Сообщение Натальи Пипы по уголовному делу Фото: Facebook Наталия Пипа

"Против Алхим полиция открыла уголовное производство за разжигание национальной вражды. Следим за ситуацией дальше", — так написала нардеп у себя на странице в сети.

Стоит добавить, что на страницах полиции в социальных сетях нет информации об открытии уголовного производства против Анны Алхим. Никак не отреагировала на заявление нардепа и сама блогерша.

Скандал между Пипой и Алхим: что известно

Напомним, ранее Наталья Пипа сообщила, что обратилась в СБУ и Нацполицию с просьбой проверить высказывания блогера Анны Алхим на предмет возможных правонарушений. Она напомнила, что блогерша танцевала под российскую музыку перед портретами погибших защитников Украины, называла президента РФ Владимира Путина "красавчиком", демонстрировала пренебрежение ко всему украинскому и распространяла российские пропагандистские нарративы. Позже депутат рассказала, что начала получать телефонные звонки с угрозами.

Нардеп Пипа заявила, что Анне Алхим"помогает кто-то из Верховной Рады". Она добавила, что блогер имеет какие-то близкие отношения с кем-то из народных депутатов.

До этого Анна Алхим также оказалась в центре громкого скандала. Она была недовольна просьбой спеть на украинском языке. После инцидента с женщиной также вступила в конфликт украинский блогер Елена Мандзюк.