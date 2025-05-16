Власти Днепра потратят более миллиона гривен на концерт в Финляндии (скриншоты)

Городской совет Днепра потратит более миллиона гривен на организацию концерта "Мы из Украины. Мы из Днепра" в городе-побратиме Хельсинки в Финляндии. Для этого объявили даже два тендера.

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Об этом пишет "Суспільне Дніпро".

Журналисты проанализировали две закупки (1, 2) в системе Prozorro по состоянию на май 2025 года.

Общая сумма расходов достигла 1,2 миллиона гривен. Заказчиком услуг стал департамент гуманитарной политики горсовета Днепра.

Участник и победитель один — ФЛП "Борисова Ирина Викторовна".

Фото: скріншот Фото: скріншот

Согласно публичным данным, подрядчик должен обеспечить трансфер всех участников концерта, в частности, творческих коллективов, отдельных исполнителей и сопровождающих лиц. Кроме этого, нужно заселить участников концерта в отель не менее трех звезд, организовать аренду музыкальных инструментов указанного в договоре качества.

Более того, подрядчик должен обеспечить наличие сувенирной продукции:

Магнитные закладки с лого — 100 шт;

брендированные эко-сумки — 30 шт;

бутылка для воды с нанесением логотипа — 30 шт;

настольный флаг с лого — 400 шт.

Кроме отдельных исполнителей и творческих коллективов, представлять Днепр в Хельсинки будут преподаватели художественных школ города и камерный оркестр "Времена Года".

Все эти мероприятия организуют к Дням Днепра в Хельсинки, в рамках партнерства с городом-побратимом.

Концертные мероприятия запланированы на 23-25 мая.

Более того, соответствующий документ об организации мероприятий в Финляндии был опубликован на сайте горсовета Днепра. Впрочем, впоследствии, по данным журналистов, его удалили.

В пресс-службе горсовета Днепра отметили, что прокомментируют это позже.

Напомним, против украинской блогерши Анны Алхим полиция открыла уголовное производство за "разжигание национальной вражды".

Также Фокус писал о том, что экс-посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала о своей отставке из-за давления администрации президента США Дональда Трампа на украинскую власть, а не на Россию.