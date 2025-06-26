Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко завершит игровую карьеру в конце сезона-2025/26.

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Об этом легендарный футболист киевского "Динамо" заявил в интервью YouTube-каналу "Центр футбольных новостей".

В мае Андрей Ярмоленко подписал новое соглашение с нынешним клубом, рассчитанное на один сезон. Однако сам футболист отметил, что предстоящий год станет для него последним в профессиональной карьере.

Как рассказал Ярмоленко, он принял окончательное решение завершить выступления по окончании сезона 2025/26, который станет для него знаковым — двадцатым в карьере на взрослом уровне.

"Мы обсудили все с главным тренером и президентом клуба. Для меня было важно понять, что я действительно нужен команде как игрок, а не как символ прошлого. Когда услышал, что на меня рассчитывают, как на полноценную боевую единицу, тогда и решился продлить контракт еще на один год. Могу с уверенностью сказать: это будет мой последний сезон", — подчеркнул Андрей.

Ярмоленко, он принял окончательное решение завершить выступления по окончании сезона 2025/26 Фото: YouTube

Таким образом, Ярмоленко завершит карьеру в 36 лет. После этого он, по предварительной информации, может войти в руководство клуба и занять пост спортивного директора "бело-синих".

В кампании 2024/25 футболист сыграл 32 встречи за "Динамо" во всех соревнованиях, отметившись 12 голами и одной результативной передачей. Его вклад помог киевскому клубу завоевать 17-й чемпионский титул в истории — первый с сезона 2020/21.

Путь Ярмоленко в футболе

Андрей присоединился к структуре "Динамо" еще в 2007 году и выступал за клуб до 2017-го. Затем продолжил карьеру за границей, где играл за дортмундскую "Боруссию", английский "Вест Хэм" и клуб из ОАЭ — "Аль-Айн".

В 2023 году Ярмоленко вернулся в родной клуб. Всего он провел 393 матча в составе киевлян и забил 157 голов, став третьим в списке лучших бомбардиров в истории украинского клуба.

С командой игрок завоевал девять трофеев, включая четыре титула чемпиона Украины. Кроме того, Ярмоленко является одним из символов национальной сборной Украины: он забил 46 мячей в 125 матчах и уступает по результативности лишь Андрею Шевченко (48 голов).

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