Экс-футболист сборной Украины попал в языковой скандал с 16-летним блогером: клуб заявил о "руке Кремля" (видео)

Матч медиафутбольной лиги между Odesa Football Media Team и FC Armat закончился языковым скандалом. Бывший форвард сборной Украины, 39-летний Евгений Селезнев поругался с 16-летним блогером Ренатом Попружным.

Related video

Подросток сделал замечание футболисту, так как он говорил во время игры на русском языке. Селезнев ответил на выпад блогера, видео конфликта появилось в TikTok Попружным.

"Я у тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать. Я знаю четыре языка. Забыл у тебя спросить", — ответил футболист.

Далее спортсмен спросил Попружного, сколько ему лет. Узнав возраст оппонента, Селезнев отметил, что он не будет его учить, на каком языке разговаривать.

"Буду разговаривать на любом языке, на каком захочу… Я тебе не грублю. Если бы я тебе нагрубил, я бы тебя обозвал", — добавил он.

FC Armat победил в матче со счетом 4:3. Селезнев оформил хет-трик и стал лучшим игроком встречи.

Конфликт Селезнева и Попружного: позиция Odesa Football Media Team

Клуб Odesa Football Media Team заявил, что языковой скандал искусственно раздули в соцсетях и пророссийские медиа в личных целях. Как утверждает клуб, Попружный сделал Селезневу замечание из-за языка, хотя сам вместе с отцом не говорит на украинском в быту.

"Они вообще не украиноязычные. Более того, нам самим было сложно создавать контент, потому что ему тяжело давался украинский язык", — объяснил клуб.

Парня из команды не выгоняли, а решение уйти принял отец Попружного. В заявлении говорится, что Селезнев отвечал блогеру на украинском языке, что зафиксировано на видео.

"Конфликт подхватили российские сайты и превратили ситуацию в очередную провокацию, выгодную пропаганде РФ. Видео использовали, чтобы разыграть нарратив "молодой бандеровец запрещает общаться на родном языке игроку, который родился в СССР". Это чистая провокация и она на руку агрессору", — подчеркнула команда.

Футбольный клуб просил Попружного и его родственников извиниться и публично сгладить ситуацию. Однако в ответ они услышали, что "все якобы окей и никто ни в чем не виноват".

Cкандал на футбольном поле: языковой омбудсмен заявил о "репрессиях"

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь счел недопустимыми действия Odesa Football Media Team, которые выгнали Попружного из команды за конфликт с Селезневым.

"Это пример репрессивных действий против украинцев в Украине за украинский язык. Такие случаи недопустимы и требуют реакции не только уполномоченного, но и организаторов турнира, тренеров, руководителей клубов и местных властей, — заявил он.

Кроме этого, омбудсмен обещает вынести решения согласно действующему законодательству. По его мнению, языковой вопрос в спорте остается болезненным.

Напомним, охранник супермаркета в Одессе лишился работы из-за языкового скандала с местным депутатом Андреем Вагаповым. Последнему не понравилось, что с ним говорили на русском языке.

Фокус также писал о скандалах с украинской блогершей Анной Алхим. Ее не раз обвиняли в распространении российских нарративов.