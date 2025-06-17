Ексфутболіст збірної України потрапив у мовний скандал із 16-річним блогером: клуб заявив про "руку Кремля" (відео)

Матч медіафутбольної ліги між Odesa Football Media Team і FC Armat закінчився мовним скандалом. Колишній форвард збірної України, 39-річний Євген Селезньов посварився з 16-річним блогером Ренатом Попружним.

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Підліток зробив зауваження футболісту, оскільки він говорив під час гри російською мовою. Селезньов відповів на випад блогера, відео конфлікту з'явилося в TikTok Попружним.

"Я в тебе забув запитати, якою мовою мені розмовляти. Я знаю чотири мови. Забув у тебе запитати", — відповів футболіст.

Далі спортсмен запитав Попружного, скільки йому років. Дізнавшись вік опонента, Селезньов зазначив, що він не буде його вчити, якою мовою розмовляти.

"Буду розмовляти будь-якою мовою, якою захочу... Я тобі не грублю. Якби я тобі нагрубив, я б тебе обізвав", — додав він.

FC Armat переміг у матчі з рахунком 4:3. Селезньов оформив хет-трик і став найкращим гравцем зустрічі.

Конфлікт Селезньова і Попружного: позиція Odesa Football Media Team

Клуб Odesa Football Media Team заявив, що мовний скандал штучно роздмухали в соцмережах і проросійські медіа в особистих цілях. Як стверджує клуб, Попружний зробив Селезньову зауваження через мову, хоча сам разом із батьком не розмовляє українською в побуті.

"Вони взагалі не україномовні. Ба більше, нам самим було складно створювати контент, тому що йому важко давалася українська мова", — пояснив клуб.

Хлопця з команди не виганяли, а рішення піти ухвалив батько Попружного. У заяві йдеться, що Селезньов відповідав блогеру українською мовою, що зафіксовано на відео.

"Конфлікт підхопили російські сайти і перетворили ситуацію на чергову провокацію, вигідну пропаганді РФ. Відео використали, щоб розіграти наратив "молодий бандерівець забороняє спілкуватися рідною мовою гравцеві, який народився в СРСР". Це чиста провокація і вона на руку агресору", — наголосила команда.

Футбольний клуб просив Попружного і його родичів вибачитись і публічно згладити ситуацію. Однак у відповідь вони почули, що "все нібито окей і ніхто ні в чому не винен".

Скандал на футбольному полі: мовний омбудсмен заявив про "репресії"

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь визнав неприпустимими дії Odesa Football Media Team, які вигнали Попружного з команди за конфлікт із Селезньовим.

"Це приклад репресивних дій проти українців в Україні за українську мову. Такі випадки є неприпустимими і потребують реакції не лише уповноваженого, а й організаторів турніру, тренерів, керівників клубів та місцевої влади, — заявив він.

Окрім цього, омбудсмен обіцяє винести рішення згідно з чинним законодавством. На його думку, мовне питання у спорті залишається болючим.

Нагадаємо, охоронець супермаркету в Одесі позбувся роботи через мовний скандал із місцевим депутатом Андрієм Вагаповим. Останньому не сподобалося, що з ним говорили російською мовою.

Фокус також писав про скандали з українською блогеркою Анною Алхім. Її не раз звинувачували в поширенні російських наративів.