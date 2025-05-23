"Маю тату вишиванки та герба України": Алхім сказала, що не переживає через кримінальні справи

Проти блогерки Анни Алхім відкрили два кримінальних провадження: про держану зраду та за "розпалювання національної ворожнечі". Інфлюенсерка відреагувала на ці події та сказала, що не хвилюється з цього приводу.

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Про це вона сказала "Сніданку 1+1".

Як Анна Алхім прокоментувала журналістам, вона своєї вини не визнає. Блогерка наголосила, що не вважає себе проросійською. Зокрема, Алхім сказала, що є патріоткою України та має татуювання у вигляді тризуба та вишиванки. Щодо кримінальних проваджень блогерка не переживає. Вона наразі перебуває в Києві та під час розслідування не планує нікуди виїжджати.

"Я не вважаю себе проросійською. У мене набите тату вишиванки, герб України. Яка я проросійська? Я перебуваю в Києві, якщо цю справу будуть розслідувати, то я тут. Я не хвилююся з цього приводу, бо я точно не маю стосунку жодного до державної зради, я патріот своєї країни, тому я не переживаю. Так, це неприємно, це неприємно для моїх батьків", — прокоментувала блогерка.

Скандал з Алхім: що відомо

Нагадаємо, раніше нардепка Наталія Піпа повідомила, що звернулася до СБУ та Нацполіції з проханням перевірити висловлювання блогерки Анни Алхім на предмет можливих правопорушень. Вона нагадала, що блогерка танцювала під російську музику перед портретами загиблих захисників України, називала президента РФ Володимира Путіна "красунчиком", демонструвала зневагу до всього українського та поширювала російські пропагандистські наративи. Пізніше депутатка розповіла, що почала отримувати телефонні дзвінки з погрозами.

Нардепка Піпа заявила, що Анні Алхім "допомагає хтось із Верховної Ради". Вона додала, що блогерка має якісь близькі стосунки з кимось з народних депутатів.

До цього Анна Алхім також опинилась в центрі гучного скандалу. Вона була невдоволена проханням заспівати українською. Після інциденту з жінкою також вступила в конфлікт українська блогерка Олена Мандзюк.