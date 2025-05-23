"Имею тату вышиванки и герба Украины": Алхим сказала, что не переживает из-за уголовных дел

Против блогера Анны Алхим открыли два уголовных производства: о государственной измене и за "разжигание национальной вражды". Инфлюенсерка отреагировала на эти события и сказала, что не волнуется по этому поводу.

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Об этом она сказала "Сніданку 1+1".

Как Анна Алхим прокомментировала журналистам, она своей вины не признает. Блогерша подчеркнула, что не считает себя пророссийской. В частности, Алхим сказала, что является патриоткой Украины и имеет татуировки в виде трезубца и вышиванки. Относительно уголовных производств блогер не переживает. Она сейчас находится в Киеве и во время расследования не планирует никуда выезжать.

"Я не считаю себя пророссийской. У меня набито тату вышиванки, герб Украины. Какая я пророссийская? Я нахожусь в Киеве, если это дело будут расследовать, то я здесь. Я не волнуюсь по этому поводу, потому что я точно не имею отношения никакого к государственной измене, я патриот своей страны, поэтому я не переживаю. Да, это неприятно, это неприятно для моих родителей", — прокомментировала блогерша.

Скандал с Алхим: что известно

Напомним, ранее нардеп Наталья Пипа сообщила, что обратилась в СБУ и Нацполицию с просьбой проверить высказывания блогера Анны Алхим на предмет возможных правонарушений. Она напомнила, что блогерша танцевала под российскую музыку перед портретами погибших защитников Украины, называла президента РФ Владимира Путина "красавчиком", демонстрировала пренебрежение ко всему украинскому и распространяла российские пропагандистские нарративы. Позже депутат рассказала, что начала получать телефонные звонки с угрозами.

Нардеп Пипа заявила, что Анне Алхим"помогает кто-то из Верховной Рады". Она добавила, что блогер имеет какие-то близкие отношения с кем-то из народных депутатов.

До этого Анна Алхим также оказалась в центре громкого скандала. Она была недовольна просьбой спеть на украинском языке. После инцидента с женщиной также вступила в конфликт украинский блогер Елена Мандзюк.