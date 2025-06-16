"Звільнений за 22 хвилини": в Одесі охоронець втратив роботу через перепалку з депутатом російською мовою (відео)

У супермаркеті Одеси стався мовний скандал. Депутату міськради Андрію Вагапову не сподобалося, що охоронець відмовився говорити з ним українською мовою.

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Працівник супермаркету з ТРЦ "Рів'єра" спочатку роздивлявся кошик політика, в якому був товар, придбаний в іншому магазині. Відео конфлікту депутат показав на своїй сторінці у Facebook.

Охоронець попросив депутата показати чек на товар, у відповідь Вагапов заявив, що до нього потрібно звертатися українською мовою, оскільки вони "проживають в Україні, а не в Росії".

"Замість того, щоб вибачитися і перейти на українську, він запитав: "Якщо не розумієш що тебе кажу, може ти англійською зрозумієш?" Я йому відповів, щоб він покликав начальника охорони, а з ним я не бажаю спілкуватися", — розповів депутат.

За його словами, охоронець також говорив, що живе в місті 50 років і як вважає за потрібне, так і розмовляє. Через деякий час, як стверджує депутат, охоронець штовхнув його в плече зі словами "йди звідси дрібними кроками".

Згодом начальник охорони та адміністратор були вельми здивовані тим, що сталося. Охоронці ТРЦ підписують документи, де сказано про обов'язок говорити виключно державною мовою.

Позиція охоронця з приводу конфлікту на відео депутата і в місцевих ЗМІ не представлена.

Нагадаємо, українська блогерка Анна Алхім потрапила в мовний скандал, її звинувачували в поширенні російських пропагандистських наративів. Нардеп Наталя Піпа просила СБУ і Нацполіцію перевірити висловлювання блогерки.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь раніше висловлювався з приводу санкцій проти тих, хто слухає музику російською мовою. Водночас в Україні за факт прослуховування музики російською в приватному порядку не передбачено відповідальності.