"Уволен за 22 минуты": в Одессе охранник лишился работы за перепалку с депутатом на русском языке (видео)

В супермаркете Одессы произошел языковой скандал. Депутату горсовета Андрею Вагапову не понравилось, что охранник отказался говорить с ним на украинском языке.

Related video

Работник супермаркета из ТРЦ "Ривьера" сначала рассматривал корзину политика, в которой был товар, приобретенный в другом магазине. Видео конфликта депутат показал на своей странице в Facebook.

Охранник попросил депутата показать чек на товар, в ответ Вагапов заявил, что к нему нужно обращаться на украинском языке, так как они "проживают в Украине, а не в России".

"Вместо того, чтобы извиниться и перейти на украинский, он спросил: "Если не понимаешь что тебя говорю, может ты на английском поймешь?" Я ему ответил, чтобы он позвал начальника охраны, а с ним я не желаю общаться", — рассказал депутат.

По его словам, охранник также говорил, что живет в городе 50 лет и как считает нужным, так и разговаривает. Спустя некоторое время, как утверждает депутат, охранник толкнул его в плечо со словами "иди отсюда мелкими шагами".

Впоследствии начальник охраны и администратор были весьма удивлены произошедшему. Охранники ТРЦ подписывают документы, где сказано об обязанности говорить исключительно на государственном языке.

Позиция охранника по поводу конфликта на видео депутата и в местных СМИ не представлена.

Напомним, украинская блогер Анна Алхим попала в языковой скандал, ее обвиняли в распространении российских пропагандистских нарративов. Нардеп Наталья Пипа просила СБУ и Нацполицию проверить высказывания блогера.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь ранее высказывался по поводу санкций против слушающих музыку на русском языке. При этом в Украине за факт прослушивания музыки на русском в частном порядке не предусмотрена ответственность.