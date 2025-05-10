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Украина Российско-украинская война

Штрафы и санкции за российскую музыку: языковой омбудсмен придумал новые наказания (видео)

Тарас креминь, фото Тарас креминь, языковой омбудсмен
Фото: mova-ombudsman.gov.ua | Тарас Креминь заявил о санкциях за прослушивание музыки на русском языке

Против слушающих музыку на русском языке нужно применять действенные санкции. Нарушителям языкового законодательства "должно быть больно", считает уполномоченный по защите госязыка.

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Об этом сказал в эфире телеканала "КИЇВ24" языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Полиция, по его убеждению, должна проводить не только информационно-разъяснительную работу с теми, кто слушает музыку на русском языке. Против таких людей нужно применять действенные санкции.

"Должно быть больно тем, кто принципиально продолжает нарушать национальное законодательство. Для этого должна быть политическая воля и необходимые инструменты", — сообщил чиновник.

Также языковой омбудсмен отметил, что в Украине должен заработать конкретный орган в этой сфере. Необходимо четко определить размер штрафов за прослушивание контента на русском языке.

Как в Украине наказывают за русский язык?

Отметим, что в Украине за факт прослушивания музыки на русском языке в частном порядке ответственность не предусмотрена. Наказания вводятся за ее публичное воспроизведение в кафе, магазинах или других заведениях в виде штрафа в размере 170 гривен.

Ответственность при этом несет заведение, а не слушатель. Еще августе 2023 года в Верховной Раде появился законопроект № 9547, повышающий размер штрафов до 8 500 гривен за первое нарушение, и до 25 500 гривен — за повторное. Депутаты до сих пор не рассматривали его в сессионном зале.

Напомним, украинский актер Богдан Бенюк давал советы, как заставить детей говорить на украинском языке. Он предлагает использовать физическое воздействие.

Писатель и блогер Виталий Капранов также радикально высказывался насчет использования русского языка. Таких людей нужно "чмырить, презирать и бить по морде".