"Чмырить и бить по морде": писатель Капранов резко осудил любителей российского контента (видео)

Ведущий исторического YouTube-канала "Имени Т.Г. Шевченко", писатель, издатель и блогер Виталий Капранов заявил, что украинцев, которые после полномасштабного вторжения РФ продолжают потреблять российский контент, нужно презирать и брать на насмешки.

Related video

Об этом он сказал в интервью изданию LIGA.net, опубликованном 7 мая.

Виталий Капранов осудил потребление украинцами российского контента. На видео с 47:33.

Ведущая отметила, что несмотря на полномасштабную войну остаются украинцы, которые все еще тяготеют к русской культуре, и спросила писателя, как, по его мнению, можно до них "достучаться".

"То, что вы сказали — это для меня "новости с Марса". Что делать с людьми, которые слушают российский контент? Укрощать на всех уровнях. Не бояться. Чмырить, презирать, насмехаться, брать на насмешки, бить по морде. Только таким образом им можно что-то объяснить. Если человек не понимает, что сегодня нельзя иметь дела с оккупантами никакого нигде, значит у него нет ума. Так должна происходить работа с подобными персонажами", — ответил Виталий Капранов.

Он добавил, что культура не может быть "вне политики", и он мог бы понять претензии к таким его словам 5 лет назад, но не теперь, когда РФ ведет против Украины масштабную войну.

"Когда по вам прилетают ракеты за вашу эту вашу "культуру вне политики", кем нужно быть, чтобы этого не понимать? Д***лом", — сказал Капранов.

В апреле в интервью журналистке Алине Доротюк украинский актер Богдан Бенюк заявил, что для того, чтобы заставить детей забыть русский язык, их нужно "бить прутом". Также он предложил увольнять с работы тех, кто не хочет перейти в общении на украинский.

Киевский салон красоты 27 апреля сообщал об увольнении мастера, которая отказывалась разговаривать на украинском с клиентами и говорила, что для нее это будет "предательством", потому что украинская нация ей "чужая".