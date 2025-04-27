Языковой скандал в Киеве: салон красоты уволил мастера, которая отказывалась разговаривать на украинском

Киевский салон красоты Nomade Studio уволил сотрудницу, которая отказывалась на работе разговаривать на украинском с клиентами.

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Об этом сообщил общественный деятель и блогер Андрей Смолий.

Посетительница салона, режиссер кино и телевидения Елена Подолянко в соцсети рассказала, что студия уволила мастера, которая вела себя недопустимо.

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"Нет такой нации": клиентку отказались обслуживать на украинском в киевском салоне красоты

"То, что мы увидели на записях с камер наблюдения после вашего ухода, ошеломило нас! Это просто неприемлемо! И если у нее нет желания учить и общаться на украинском языке — это ее выбор, и ответственность за него она несет лично. Но мы не допустим такого в нашем салоне", — говорилось в ответе руководства студии.

Также студия отметила, что после волны негатива и хейта страница в Threads уже заблокирована, а Instagram закрывается навсегда.

Ранее страница салона в Инстаграм выглядела следующим образом... Фото: instagram.com/nomade.beauty.salon

...сейчас же страница салона выглядит так. Фото: instagram.com/nomade.beauty.salon

Елена Подолянко выразила благодарность салону за "нормальную реакцию" и надеется на реальный пересмотр языковой политики заведения. Впрочем, факт увольнения и переход на украинский язык она пообещала проверить с помощью "тайных покупателей".

Андрей Смолий в свою очередь отметил, что факта освобождения женщины недостаточно, надеясь на соответствующую реакцию СБУ и Нацполиции, поскольку человек, который утверждает, что "украинской нации не существует", по его мнению должен стать клиентом правоохранительных органов.

Напомним, 21 февраля 2024 года в Киеве водитель такси отказался разговаривать на украинском языке с писательницей Ларисой Ницой.

Также Фокус писал, что в конце февраля во время чемпионата Украины по горнолыжному спорту среди людей с инвалидностью в селе Вышка на Закарпатье произошел языковой конфликт, инициаторами которого стали судьи соревнований.