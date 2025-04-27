"Нет такой нации": клиентку отказались обслуживать на украинском в киевском салоне красоты

В киевском маникюрном салоне мастер отказывалась обслуживать клиентку на украинском языке, поскольку для нее это является "предательством".

Related video

Об этом случае сообщил общественный деятель и блогер Андрей Смолий.

Клиентка салона, режиссер кино и телевидения Елена Подолянко в соцсети рассказала, что мастер маникюра долго возмущалась и говорила, что не будет переходить на украинский, но впоследствии согласилась на "суржик".

Поскольку девушка действительно пыталась "выжимать" из себя украинские слова, клиентка поблагодарила ее за это и отметила, что у нее "прекрасно получается". Впрочем работница ответила, что она никогда не будет разговаривать на украинском, потому что для нее это "предательство", потому что украинская нация "чужая", и вообще у нее "нет нации".

После этих слов клиентка пожалела, что уже успела рассчитаться, заплатив за "стандартный комплекс с укреплением" 1340 гривен.

Также посетительница отметила, что на месте не было менеджера или владелицы салона, которой можно было бы пожаловаться.

Женщина подчеркнула, что позиция работницы является "полным дном", особенно учитывая российскую атаку Киева.

В свою очередь Андрей Смолий обратился в Службу безопасности Украины и Нацполицию.

"Лицо, которое говорит что украинской нации нет — должно быть минимум задержано для объяснений", — считает он, добавив, что ему в рамках действующего законодательства также должны быть выдвинуты обвинения.

Напомним, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отмечал, что работники сферы обслуживания не обязаны обслуживать клиентов на негосударственном языке.

Также Фокус писал, что в ноябре прошлого года в книжном магазине-кафе "Сенс" в столице неизвестные мужчины напали на посетительницу, которая сделала им замечание из-за использования русского языка в заведении.