"Нєт такой нации": клієнтку відмовились обслуговувати українською у київському салоні краси

У київському манікюрному салоні майстриня відмовлялася обслуговувати клієнтку українською мовою, оскільки для неї це є "зрадою".

Related video

Про цей випадок повідомив громадський діяч та блогер Андрій Смолій.

Клієнтка салону, режисерка кіно і телебачення Олена Подолянко у соцмережі розповіла, що майстер манікюру довго обурювалась і казала, що не переходитиме на українську, але згодом погодилася на "суржик".

Оскільки дівчина дійсно намагалась "вичавлювати" з себе українські слова, клієнтка подякувала їй за це та зазначила, що у неї "чудово виходить". Утім працівниця відповіла, що вона ніколи не буде розмовляти українською, тому що для неї це "предательство", тому що українська нація "чужда", і взагалі в неї "нет нации".

Після цих слів клієнтка пожалкувала, що вже встигла розрахуватися, заплативши за "стандартний комплекс з укріпленням" 1340 гривень.

Також відвідувачка зазначила, що на місці не було менеджерки чи власниці салону, якій можна було б поскаржитись.

Жінка наголосила, що позиція працівниці є "повним дном", особливо з огляду на російську атаку Києва.

Своєю чергою Андрій Смолій звернувся до Служби безпеки України та Нацполіції.

"Особа, яка каже що української нації немає — повинна бути мінімум затримана для пояснень", — вважає він, додавши, що їй в рамках чинного законодавства також мають бути висунуті звинувачення.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголошував, що працівники сфери обслуговування не зобов'язані обслуговувати клієнтів недержавною мовою.

Також Фокус писав, що у листопаді минулого року у книгарні-кав'ярні "Сенс" в столиці невідомі чоловіки напали на відвідувачку, яка зробила їм зауваження через використання російської мови у закладі.